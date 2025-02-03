Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων συγκροτήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έπειτα από σχετική απόφαση του πρύτανη, Γεράσιμου Σιάσου, με αφορμή τη σεισμικότητα της Σαντορίνης και τις επιστημονικές ανησυχίες που έχουν προκύψει.

Η ομάδα, της οποίας συντονιστής είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Σαντορίνη, θα είναι επιφορτισμένη να εστιάσει στη μελέτη και διαχείριση σεισμικών κινδύνων, παρέχοντας τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις για την προστασία των τοπικών κοινοτήτων.

«Η δημιουργία της Διεπιστημονικής Επιστημονικής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ενισχύει τον ρόλο του Πανεπιστημίου ως πυλώνα γνώσης, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού ανθεκτικότητας που θα συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία και ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις», δήλωσε σχετικά ο κ. Σιάσος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, οι στόχοι της Διεπιστημονικής Επιτροπής θα είναι οι εξής:

η προώθηση της έρευνας και στα τρία στάδια διαχείρισης των καταστροφών και κρίσεων και η παραγωγή καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προτάσεων,

η ανάλυση-εκτίμηση κινδύνων, η εκτίμηση τρωτότητας δομών και υποδομών και η εκτίμηση της διακινδύνευσης συστημάτων,

ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η οργάνωση για τη διαχείριση των καταστροφών σε κάθε επίπεδο διοίκησης,

ο επιχειρησιακός συντονισμός εθνικών και διεθνών αποστολών σε περιοχές, που επλήγησαν από καταστροφές,

η εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και η ψυχολογική υποστήριξη θυμάτων καταστροφών και

η προαγωγή της ενημερότητας των πολιτών σε θέματα φυσικών καταστροφών και διαχείρισης τους, μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων, ομιλιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων σχετικών δράσεων.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία, σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης του πανεπιστημίου για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις, τεχνολογικοί κίνδυνοι και κοινωνικές αναταράξεις.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής, πραγματοποιεί αυτοψίες στη Σαντορίνη, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και συντονίζει τις συνεδριάσεις των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Επιπλέον, εξειδικευμένο κλιμάκιο ιατρών και νοσηλευτών με μεγάλη εμπειρία από αντίστοιχα συμβάντα (όπως ο σεισμός στην Κω) και επικεφαλής τον καθηγητή Ε. Πικουλή, έχουν εκπαιδευτεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη διαχείριση μαζικών συμβάντων με έμφαση στην οργάνωση υγειονομικών μονάδων για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού θυμάτων.

«Το πανεπιστήμιο Αθηνών, ως θεσμός που υπηρετεί την εκπαίδευση και την έρευνα, συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεσή του με την κοινωνία και προάγουν τη συλλογική ασφάλεια και ευημερία», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Νίκη-Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής ορίζεται το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημήτρης Κουτσομπόλης.

Αθηνά Καστρινάκη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

