Πώς διαχειρίζεται η Google τις γεωγραφικές διαμάχες;

Η Google ανακοίνωσε πως, όταν επισημοποιηθεί η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετονομασία των τοποθεσιών του Κόλπου του Μεξικού και του όρους Ντενάλι, στους Αμερικανούς χρήστες του Google Maps οι τοποθεσίες θα εμφανίζονται πλέον με τις ονομασίες "Gulf of America” και "Mount McKinley”.



Σε σχετική ανάρτησή του στο Χ τη Δευτέρα, η Google ανέφερε πως ακολουθεί «μια μακρά πρακτική υιοθέτησης αλλαγών στις ονομασίες των τοποθεσιών, όταν αυτές ανανεώνονται από επίσημες κυβερνητικές πηγές».

Πότε θα αλλάξουν οι ονομασίες στο Google Maps;

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε στις 24 Ιανουαρίου πως έχει ήδη μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής. Κατά την πρώτη του ημέρα στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διατάγματα για τη μετονομασία τόσο του κόλπου όσο και του όρους στην Αλάσκα.



Το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως εργάζεται για την εφαρμογή του σχετικού διατάγματος, χωρίς ωστόσο να έχουν ανανεωθεί ακόμη οι επίσημοι κυβερνητικοί χάρτες. Το Google ξεκαθάρισε πως μόλις ανανεωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Γεωγραφικών Ονομασιών (Geographic Names Information System, GNIS), αμέσως θα αλλάξει και η εταιρεία τις ονομασίες στην υπηρεσία πλοήγησής της.

Θα εμφανίζονται οι αλλαγές σε όλους τους χρήστες

Η Google προσέθεσε δε πως «όταν οι επίσημες ονομασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οι χρήστες του Maps βλέπουν την επίσημη ονομασία που ισχύει στη χώρα τους [στην οποία βρίσκεται και η επίμαχη τοποθεσία]. Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες στον υπόλοιπο πλανήτη βλέπουν αμφότερες τις ονομασίες. Το ίδιο θα συμβεί και στην προκείμενη περίπτωση».



Επομένως, οι χρήστες στις ΗΠΑ θα βλέπουν την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής», οι χρήστες στο Μεξικό θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία «Κόλπος του Μεξικού» και οι χρήστες στον υπόλοιπο κόσμο θα βλέπουν αμφότερες τις ονομασίες, η μία εκ των οποίων θα τίθεται μέσα σε παρένθεση. Αν και η Google δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποια ονομασία θα βρίσκεται εντός της παρένθεσης, οι New York Times παραπέμπουν σε δήλωση «δύο ανθρώπων που γνωρίζουν τα σχέδια της εταιρείας» και οι οποίοι ανέφεραν πως η ονομασία «Κόλπος του Μεξικού» θα παρατίθεται πρώτη.



Η DW απευθύνθηκε στην Google ζητώντας ένα σχόλιο επί του ζητήματος.

Τι τακτική ακολουθεί το Google Maps στις αμφισβητούμενες ονομασίες;

Το Google Maps αποτελεί με διαφορά την πιο δημοφιλή εφαρμογή χαρτών και πλοήγησης μετρώντας περίπου 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση.



Ως εκ τούτου, η εφαρμογή έχει κληθεί πολλάκις να πάρει θέση σε περιπτώσεις διακρατικής αμφισβήτησης διαφόρων τοποθεσιών είτε αυτές αφορούν την ονομασία είτε την οριοθέτηση της εκάστοτε τοποθεσίας για πολιτικούς ή γεωγραφικούς λόγους.



Όπως αναφέρει η Google στην τελευταία της ανακοίνωση, η εφαρμογή χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες για τις ίδιες τοποθεσίες, με γνώμονα την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε χρήστης.



Αντίστοιχο ζήτημα είχε προκύψει στο παρελθόν με τον Περσικό ή Αραβικό Κόλπο, όπου το Ιράν επιλέγει την πρώτη ονομασία, ενώ η Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές χώρες αναφέρονται στον κόλπο με τη δεύτερη ονομασία.



Το 2012 το Ιράν απείλησε να μηνύσει την Google, επειδή η εταιρεία δεν είχε δώσει τη σχετική ονομασία στο Maps. «Εάν η Google δεν διορθώσει το λάθος της το συντομότερο δυνατόν, θα καταθέσουμε επίσημη καταγγελία εναντίον της εταιρείας», είχε δηλώσει ο τότε υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ραμίν Μεχμανπαράστ.



Η Google απέρριψε τις κατηγορίες επισημαίνοντας πως δεν είχε ποτέ προβεί σε οποιαδήποτε ονομασία του κόλπου στην εφαρμογή. Πλέον η εταιρεία παραθέτει αμφότερες τις ονομασίες, οι οποίες εμφανίζονται διαφορετικά αναλόγως της τοποθεσίας του χρήστη.

Τι γίνεται στις συνοριακές διαμάχες;

Ταυτοχρόνως υπάρχουν και πολλές συνοριακές διαμάχες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες είναι προφανώς και αρκετά πιο έντονες από αυτές που αφορούν τις ονομασίες των τοποθεσιών.



Σχετικά με τις εδαφικές διαμάχες η Google αναφέρει πως «τα κρατικά σύνορα διεθνώς παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο βάσει του πολιτικού καθεστώτος των εκάστοτε συνόρων». Τα διεθνή σύνορα «που δεν αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης, όπως αυτά ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, παρουσιάζονται με σκούρες γκρι γραμμές. Τα προσωρινά σύνορα που έχουν καθοριστεί βάσει συνθηκών ή δεν έχουν επίσημη ισχύ παρουσιάζονται με διακεκομμένες γκρι γραμμές». Τέλος, με διακεκομμένες γκρι γραμμές παρουσιάζονται και «τα αμφισβητούμενα σύνορα, εκεί όπου τα εμπλεκόμενα μέρη δεν συμφωνούν σε συγκεκριμένες συνοριογραμμές».



Το 2014, έξι εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία, το Google Maps παρουσίαζε την Κριμαία ως ρωσική επικράτεια στους Ρώσους χρήστες, ως ουκρανική επικράτεια στους Ουκρανούς χρήστες και με διακεκομμένες γραμμές στους χρήστες σε άλλα κράτη.



Σήμερα ένας χρήστης στη Γερμανία εξακολουθεί να βλέπει μία διακεκομμένη γκρι γραμμή να χωρίζει την Ουκρανία από την Κριμαία. Όσον αφορά ωστόσο τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που κατέλαβε η Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής της το 2022, δηλαδή το Ντονέτσκ, η Χερσώνα, το Λουχάνσκ και η Ζαπορίζια, εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως ουκρανική επικράτεια – κάτι που επιβεβαίωσε πριν από λίγες ημέρες στην DW και ένας χρήστης του Google Maps από τη Ρωσία.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

