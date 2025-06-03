Samsung: Προς συνεργασία με την Perplexity AI

Κίνηση-ματ της Samsung στην τεχνητή νοημοσύνη... φαίνεται να περιπλέκει τα δεδομένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, και να φέρνει σε δύσκολη θέση τη Google.



Ο νοτιοκορεατικός γίγαντας βρίσκεται στα τελικά στάδια διαπραγματεύσεων για μια ευρείας κλίμακας συμφωνία με την Perplexity AI, με στόχο την ενσωμάτωση της προηγμένης μηχανής αναζήτησης και του ψηφιακού βοηθού της Perplexity στις επόμενες συσκευές της, ως προεγκατεστημένη επιλογή, προσφέροντας στους χρήστες πιο ευέλικτο τρόπο αναζήτησης και πλοήγησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η κορεατική εταιρεία τεχνολογίας διαπραγματεύεται την ενσωμάτωση της Perplexity στα μελλοντικά κινητά της τηλέφωνα και τις ταμπλέτες της, αρχής γενομένης από την κορυφαία σειρά Galaxy S26, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026, με στόχο να αλλάξει την εμπειρία αναζήτησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων φέρεται να βρίσκεται και η αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού της Samsung, Bixby, με χρήση των αλγορίθμων της Perplexity. Στόχος είναι η μετατροπή του σε ένα πιο ευφυές και χρήσιμο εργαλείο, ικανό να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύνθετες ερωτήσεις και καθημερινές ανάγκες των χρηστών απ' ό,τι σήμερα.

Παράλληλα με την εμπορική συμφωνία, η Samsung σκοπεύει να συμμετάσχει στον γύρο χρηματοδότησης της Perplexity, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο γύρος αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της νεοφυούς εταιρείας στα 14 δισ. δολάρια. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός του έτους, με τα πρώτα προϊόντα που θα ενσωματώνουν τις δυνατότητες της Perplexity να κάνουν το ντεμπούτο τους το 2026.

Πάντως, η Samsung δεν είναι η μόνη που επιδιώκει να ενσωματώσει λειτουργίες της Perplexity. Το Bloomberg είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Apple έχει σκεφτεί να προσθέσει το Perplexity ως επιλογή μηχανής αναζήτησης στο πρόγραμμα πλοήγησης στο ίντερνετ Safari και τον Απρίλιο, η Motorola ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Perplexity για την υποστήριξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι η κίνηση της Samsung αναμένεται να φέρει σε δύσκολη θέση τον στενότατο συνεργάτη της Google. Σήμερα το Gemini, το μοντέλο AI της Google είναι το μόνο προεγκατεστημένο στα προϊόντα της νοτιοκορεατικής εταιρείας, καθώς ο Bixby δεν θεωρείται AI.

