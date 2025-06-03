Οι δασμοί βλάπτουν σοβαρά την παγκόσμια αγορά των smartphones

Σε θολά νερά κινείται, πλέον, η διεθνής αγορά των smartphones - και προφανώς όχι μόνο των smartphones - καθώς η αβεβαιότητα και οι εμπορικοί δασμοί πλήττουν τις προβλέψεις για το 2025. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της International Data Corporation (IDC), οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να αυξηθούν κατά μόλις 0,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,24 δισ. τεμάχια το 2025.

Πρόκειται για πρόβλεψη πωλήσεων, η οποία υπολείπεται κατά πολύ της προηγούμενης εκτίμησης της εταιρείας αναλύσεων για αύξηση πωλήσεων της τάξης του 2,3% στην αγορά smartphones, η οποία δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο. Η IDC αποδίδει αυτήν την αναθεώρηση στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς, στις διακυμάνσεις των δασμών, καθώς και στις γενικότερες μακροοικονομικές πιέσεις, όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία, που επηρεάζουν άμεσα την καταναλωτική δαπάνη.

Η IDC αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις smartphones στην παγκόσμια αγορά το 2025

Παρ’ ότι η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) μόλις 1,4% την περίοδο 2024–2029. Οι δύο βασικοί μοχλοί ανάπτυξης είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ, ωστόσο η εικόνα είναι μικτή.

Η αγορά smartphones της Κίνας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3%, κυρίως λόγω των κρατικών επιδοτήσεων, που ενισχύουν τη ζήτηση και στηρίζουν το Android. Πάντως, οι πωλήσεις της Apple στην περιοχή αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 1,9%, λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τη Huawei, της γενικής επιβράδυνσης της οικονομίας, αλλά και του γεγονότος ότι τα περισσότερα iPhone δεν πληρούν τα κριτήρια για τις κρατικές επιδοτήσεις.

Η αμερικανική αγορά

Στις ΗΠΑ, η πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,9% περιορίστηκε επίσης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εμπορικής διαμάχης με την Κίνα και της αύξησης τιμών λόγω δασμών. Παρ’ όλα αυτά, η ιδιαίτερη δομή της αμερικανικής αγοράς, όπου η πλειονότητα των smartphones πωλείται μέσω παρόχων με ευνοϊκά πακέτα ανταλλαγών και χρηματοδότησης, περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Όπως επισημαίνει IDC, “η απειλή επιβολής πρόσθετων δασμών 20%-30% στις εισαγωγές smartphones στις ΗΠΑ ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες, ειδικά για τους κατασκευαστές που εξαρτώνται από την αγορά των ΗΠΑ”. Παρ’ ότι η Ινδία και το Βιετνάμ αναδύονται ως εναλλακτικά κέντρα παραγωγής, η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να συνθέτει ένα δύσκολο τοπίο για τις επιχειρήσεις.

Το μήνυμα είναι σαφές, όπως εξηγούν οι αναλυτές, σε έναν κόσμο, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, οι εμπορικοί φραγμοί απειλούν να επιβραδύνουν τον ρυθμό καινοτομίας και κατανάλωσης. Οι δασμοί, αντί να προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή, ενδέχεται να γίνουν ο βασικός λόγος για την επιβράδυνση μιας ολόκληρης παγκόσμιας αγοράς με την αγορά της τεχνολογίας να βρίσκεται σαφώς υπό τη σκιά της “κρίσης των δασμών”.

