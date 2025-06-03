NASA: Νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα για την τύχη του Γαλαξία μας

Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο Γαλαξίας μας και η Ανδρομέδα – που απέχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός – θα συγκρουστούν αναπόφευκτα σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Νέα έρευνα όμως δείχνει ότι αυτό δεν είναι τόσο βέβαιο όσο νομίζαμε.

Παρότι οι δύο γαλαξίες κινούνται ο ένας προς τον άλλον με ταχύτητα περίπου 360.000 χλμ/ώρα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν νέες παρατηρήσεις από τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και Gaia και έτρεξαν 100.000 προσομοιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα μικρότερων γαλαξιών της Τοπικής Ομάδας, όπως το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC) και ο Τριγωνικός Γαλαξίας (M33).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πιθανότητα να συγκρουστεί ο Γαλαξίας με την Ανδρομέδα μέσα στα επόμενα 10 δισεκατομμύρια χρόνια είναι 50%, ενώ η πιθανότητα για σύγκρουση στα 4-5 δισεκατομμύρια χρόνια περιορίζεται στο 2%.

Η βαρυτική επίδραση του LMC απομακρύνει ελαφρώς τον Γαλαξία μας από την Ανδρομέδα, μειώνοντας την πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης. Αντίστοιχα, η βαρυτική επίδραση του M33 τραβάει την Ανδρομέδα πιο κοντά.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι δύο γαλαξίες θα συγχωνευθούν σε έναν τεράστιο ελλειπτικό γαλαξία, χάνοντας τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ άστρων είναι εξαιρετικά σπάνιες, και η Γη πιθανόν να μην επηρεαστεί άμεσα.

Πιο πιθανή φαίνεται να είναι η σύγκρουση με το LMC μέσα στα επόμενα 2 δισεκατομμύρια χρόνια, η οποία δεν θα καταστρέψει τον Γαλαξία, αλλά θα επηρεάσει το κέντρο του και την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα του.

Τελικά, το τέλος του Ήλιου – που προβλέπεται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια – είναι αυτό που απειλεί περισσότερο τη Γη, καθώς τότε θα διογκωθεί σε έναν ερυθρό γίγαντα που ίσως την καταπιεί. Όπως λένε οι επιστήμονες: το τέλος του Ήλιου είναι σίγουρο, το τέλος του Γαλαξία όχι.



