Η εφαρμογή εκμάθησης ξένων γλωσσών Duolingo διέγραψε τις αναφορές στη Ρωσία που αναφέρονται στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις τις οποίες η Μόσχα αποκαλεί «μη παραδοσιακές σεξουαλικές σχέσεις», αφότου έλαβε σχετική προειδοποίηση από την ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας μετά την δημοσίευση περιεχομένου σχετικού με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ που χαρακτηρίσθηκε σαν «εξτρεμιστικό».

Η Ρωσία πέρυσι διεύρυνε τους περιορισμούς ως προς την προώθηση της «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας» όπως την αποκαλεί, καταστέλλοντας ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να παρουσιάσει ως απόδειξη της ηθικής κατάπτωσης στις χώρες της Δύσης.

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας, Roskomnadzor, είχε στείλει επιστολή στην Duolingo, προειδοποιώντας την κατά της δημοσίευσης υλικού που προωθεί μη παραδοσιακές σεξουαλικές σχέσεις και προπαγάνδα για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Τα αρμόδια τμήματα της Duolingo για τα μέσα ενημέρωσης και τις σχέσεις με τους επενδυτές, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν το θέμα.

Η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει το «κίνημα ΛΟΑΤΚΙ» ως εξτρεμιστικό και όσους το υποστηρίζουν ως τρομοκράτες, ανοίγοντας το δρόμο για σοβαρές ποινικές υποθέσεις κατά των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των υποστηρικτών τους.

«Η εταιρεία Duolingo έστειλε απαντητική επιστολή στη Roskomnadzor, στην οποία επιβεβαίωσε ότι είχε διαγράψει υλικό που προωθεί μη παραδοσιακές σεξουαλικές σχέσεις από την εκπαιδευτική εφαρμογή της», ανέφεραν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, σύμφωνα με τη Roskomnadzor.

Τα ρωσικά δικαστήρια έχουν επιβάλει πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τον νόμο περί «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας», συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διανομέων διαδικτυακών ταινιών και στελεχών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.