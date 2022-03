Σύστημα προειδοποίησης για τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές δημιούργησαν από κοινού ο αμερικανικός γίγαντας της τεχνολογίας Google και η ουκρανική κυβέρνηση.



Το σύστημα προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές είναι διαθέσιμο για κινητά τηλέφωνα Android, και αναμένεται να σώσει ζωές προειδοποιώντας έγκαιρα για τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Η ρωσική εισβολή έχει σκοτώσει τουλάχιστον 549 αμάχους στην Ουκρανία, 41 εκ των οποίων παιδιά, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι ο απολογισμός είναι σημαντικά υψηλότερος. Περίπου 600 πολυκατοικίες καταστράφηκαν μόνο στο Χάρκοβο λόγω του μπαράζ βομβαρδισμών της πόλης από τον ρωσικό στρατό, και δεν μπορούν να επισκευαστούν.

The air raid warning system has been launched on Android smartphones



Recently, #Google in cooperation with the #Ukrainian government announced the creation of an air alert system for #Android users in #Ukraine. pic.twitter.com/TjyEaVP5j5