Αύριο, Τρίτη, θα επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τη σημερινή διακοπή του τέταρτου γύρου διαπραγματεύσεων που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

Την διακοπή των συνομιλιών έκανε γνωστή Ουκρανός διαπραγματευτής, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των σημερινών συζητήσεων. Το μόνο που έγινε γνωστό είναι πως η διακοπή έγινε για «πρόσθετη δουλειά στις υποομάδες εργασίας και αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», σύμφωνα με τον ίδιο.

Νωρίτερα, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, είπε ότι οι συνομιλίες είναι «δύσκολες» εξαιτίας των «διαφορετικών πολιτικών συστημάτων» των δύο πλευρών. Ο ίδιος ανέφερε πως η διακοπή πραγματοποιήθηκε για «τεχνικούς» λόγους.

Κι ενώ Ρώσοι και Ουκρανοί κάθονταν στο τράπεζι των συζητήσεων, τα ρωσικά στρατεύματα ασκούν αφόρητες πιέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα με επιθέσεις σε περιοχές κοντά στο Κίεβο.

Μάλιστα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ανέφερε σε tweet ότι το Κίεβο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, μοιάζει πλέον με σκηνικό από ταινία Αποκάλυψης.

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ