«Σύμμαχος» η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη για τη διαφθορά

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο για τον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ειδικότερα, πρόκειται για την προμήθεια ή ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης το οποίο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και στοχεύει να υποστηρίξει ψηφιακά το έργο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Αρχής.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ «η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), μέσω της εφαρμογής προηγμένων τεχνικών και εργαλείων που επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική ανίχνευση και πρόληψη φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.

Η εφαρμογής σύγχρονης προηγμένης μεθοδολογίας στην καθημερινή λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπορεί να μεταμορφώσει το πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης, προσφέροντας πιο αξιόπιστους, ταχύτερους και πιο ακριβείς ελέγχους.

Στη σύγχρονη εποχή, η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα».

Συγκεκριμένα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων που θα καλυφθούν από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος είναι οι εξής:

1. Διαχείριση και αξιολόγηση καταγγελιών.

2. Διαχείριση Ελέγχων.

3. Έλεγχοι Περιουσιακής κατάστασης.

4. Διαδικασία καταλογισμού.

5. Εποπτεία υλοποίησης των προτάσεων και συστάσεων και της αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών.

6. Παρακολούθηση Ελεγκτικού Έργου.

7. Διαχείριση Εισαγγελικών παραγγελιών.

8. Παρακολούθηση Πειθαρχικής Διαδικασίας και άσκησης Ενδίκων μέσων.

9. Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου

• Η καθολική αντιμετώπιση των καθημερινών επιχειρησιακών αναγκών των ελεγκτικών οργάνων της ΕΑΔ μέσα από ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, με άμεση θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Αρχής.

• Η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον μεταξύ των οργανικών μονάδων, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, π.χ. ενημέρωση λοιπών δημόσιων υπηρεσιών, ενημέρωση καταγγελλόντων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υποβληθείσα καταγγελία τους, κοκ.

• Η απλούστευση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών της ελεγκτικής λειτουργίας της ΕΑΔ και ακολούθως η ψηφιοποίησή τους.

• Η σημαντική επιτάχυνση στη διενέργεια και ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργεί η ΕΑΔ και η βέλτιστη απόκριση σε χρόνους και στην ποιότητα του παραγόμενου ελεγκτικού έργου προς το εξωτερικό περιβάλλον.

• Η αυτοματοποίηση των εργασιών, η προτυποποίηση και παραγωγή των απαιτούμενων υποστηρικτικών και τελικών εγγράφων μέσω του ΟΠΣ, σε όλα τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

• Η βελτίωση της αναζήτησης, αποστολής και λήψης πληροφοριών και δεδομένων κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας. Η διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές φορέων του δημόσιου τομέα, κατά κύριο λόγο, θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τόσο για υπάρχουσες, όσο και για νέες, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων (εφεξής ΜΕΕ).

• Η ασφαλής διαχείριση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας με χρήση κανόνων κρυπτογράφησης, διαβαθμισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης ακολουθώντας κανόνες ιχνηλασιμότητας και ψηφιακών υπογραφών.

• Η ενσωμάτωση και υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως π.χ. η μεθοδολογία προγραμματισμού ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης (RBAP), για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου του ελεγκτικού έργου της Αρχής.

• Η συγκέντρωση και αξιοποίηση της πληροφορίας με κατάλληλη επεξεργασία για την απεικόνιση χρήσιμων αποτελεσμάτων (δείκτες, στατιστικά αποτελέσματα, κατανομές, κλπ.) που βοηθούν στην παρακολούθηση δράσεων, στην αποτύπωση της απόδοσης των οργανικών μονάδων, παρακολούθηση του διοικητικού έργου, λήψη αποφάσεων, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, κλπ.

• Η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του φορέα στο εσωτερικό του και της ανταπόκρισής του στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

