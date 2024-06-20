Παπαστεργίου: Σήμερα ο διαγωνισμός για τους υπερυπολογιστές

«Περιμένουμε να βγει σήμερα ο διαγωνισμός για τους υπερυπολογιστές και ξεκινά το υπέροχο ταξίδι για την Ελλάδα, που αποκτά έναν από τα πέντε ισχυρότερα συστήματα στην Ευρώπη» επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του ATHENS RIVIERA FORUM 2024, αναφερόμενος στον υπερυπολιστή ΔΑΙΔΑΛΟ.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, λέγοντας ότι «θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα πάρουμε και θα δώσουμε και οι δυο πλευρές καλές πρακτικές και καλές ιδέες που υπάρχουν για να δουλέψουμε μαζί».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Νικόδημος Δαμιανού, επεσήμανε ότι «είναι ένα πρακτικό και όχι θεωρητικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Θεωρώ ότι οφείλουμε να αντλούμε παραδείγματα από αυτούς που τα έχουν καταφέρει σε κάποιους τομείς καλύτερα». Υπογράμμισε μάλιστα, ότι το gov.gr wallet θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την εφαρμογή Ψηφιακού Πολίτη στην Κύπρο.

Ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας για επιτυχημένα, προς το παρόν, παραδείγματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε στο mAI gov, το οποίο μπορεί και απαντάει και 30 επίσημες γλώσσες σε όποιο ερώτημα υπάρχει.

«Κοντεύουμε το ένα εκατομμύριο διαλόγους, εκτός από τους πολίτες, το mAI gov το χρησιμοποιεί και η δημόσια διοίκηση», ενώ μίλησε και για το mAi Greece για τους επισκέπτες και το my Coast. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά, ότι «δεν υπάρχει τομέας της ελληνικής διοίκησης που δεν μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες με την τεχνητή νοημοσύνη» και ανέφερε τους βασικούς τομείς στους οποίους θα γίνει χρήση εργαλείων ΑΙ, όπως είναι ο τομέας της υγείας, της δικαιοσύνης (όπως η ψηφιοποίηση δικαστικών αποφάσεων), αλλά και ο τομέας της πολιτικής προστασίας.

Ο κ. Δαμιανού υπογράμμισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα γλώσσα προγραμματισμού με την οποία θα αναπτύσσουμε λογισμικό».

Έχοντας μάλιστα πρότυπο το Παρουσιάζοντας τον Ψηφιακό Βοηθό, ο κ. Δαμιανού τόνισε ότι η πρώτη έκδοση του Ψηφιακού Βοηθού θα είναι στην νέα κυβερνητική πύλη το gov.cy, «θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο και εκεί θα μπορεί ο πολίτης να βρει συγκεντρωμένες όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες Ψηφιακό Πολίτη, ο οποίος θα απαντά σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, εργασιακά κά και θα προσθέτουμε υπηρεσίες για να απαντά και σε άλλα θέματα». Άλλες πρωτοβουλίες είναι και το smart Cyprus, ένα έργο πλατφόρμα σχετικά με έξυπνο φωτισμό, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων. Θα αφορά όλη την Κύπρο και θα προστίθενται και άλλες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί και στο φορολογικό σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

