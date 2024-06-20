Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) οδηγεί σε έκρηξη τις ταξιδιωτικές απάτες, προειδοποίησε την Πέμπτη η Booking.com. Η επικεφαλής ασφαλείας διαδικτύου της εταιρείας, Marnie Wilking, δήλωσε πως υπάρχει αύξηση στις απάτες που σχετίζονται με τα ταξίδια από 500 έως και 900% τους τελευταίους 18 μήνες.

Οπως εξήγησε, υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις απάτες μέσω phishing -όπου ο κόσμος εξαπατάται και αποκαλύπτει προσωπικά του οικονομικά στοιχεία- από τότε που εισέβαλαν στην αγορά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

"Εννοείται πως είχαμε απάτες τύπου phishing από την εποχή που ξεκίνησαν τα emails, ωστόσο υπάρχει μια έντονα αυξητική τάση από τότε που ξεκίνησε το ChatGPT" συμπλήρωσε η Marnie Wilking.

Οπως αναφέρει το BBC, οι απατεώνες είναι βέβαιο πως κάνουν χρήση AI στα emails που φτιάχνουν. Οι επιθέσεις μέσω phishing πολύ συχνά πείθουν πολλούς ανθρώπους να αποκαλύψουν στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας μέσω ψεύτικων αλλά πολύ συχνά αληθοφανών συνδέσμων στο διαδίκτυο.

Επίσης, φαίνεται πως στοχεύουν σε ιστότοπους όπως της Booking.com ή του Airbnb. Εφόσον κάποιος ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αντίτιμο για τη διαμονή του οι απατεώνες είτε εξαφανίζονται χωρίς να αφήσουν ίχνη -αφήνοντας ταυτόχρονα τα θύματά τους χωρίς διαμονή- ή μερικές φορές επιχειρούν να αποσπάσουν ακόμη μεγαλύτερα ποσά, στέλνοντας νέα μηνύματα.

Αυτού του είδους οι απάτες είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες, ενώ μερικές φορές τα ορθογραφικά και τα γραμματικά λάθη αποτελούν εμφανείς ενδείξεις ότι πρόκειται για απάτη.

Ωστόσο, όπως τόνισε η Marnie Wilking, μιλώντας σε συνέδριο για την τεχνολογία στο Τορόντο, η Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστά όλο και πιο δύσκολο τον εντοπισμό της απάτης καθώς μπορεί να αναπαράγει ρεαλιστικές εικόνες και πολύ πιο σωστά κείμενα και μάλιστα σε πολλές γλώσσες.

Η Wilking προτείνει τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό στο κινητό, κάτι που αποκαλεί "τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του phishing και της κλοπής προσωπικών δεδομένων", όπως υποστηρίζει. Συστήνει μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τους συνδέσμους που επιλεγεί κάποιος να κλικάρει.

Εκτός όμως από την κριτική που άσκησε στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη "βοήθεια" που παρέχει στους απατεώνες, αναφέρθηκε και στο πώς η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στην Booking.com να αφαιρεί γρήγορα ψεύτικους λογαριασμούς ξενοδοχείων που επιχειρούν μέσω της πλατφόρμας της να εξαπατήσουν το κοινό.

"Εχουμε δημιουργήσει μοντέλα AI ώστε να εντοπίζουμε ψεύτικους λογαριασμούς και είτε τους μπλοκάρουμε ή τους 'κατεβάζουμε' πριν γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή" δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

