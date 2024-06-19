Ένας κινηματογράφος του κεντρικού Λονδίνου ακύρωσε την προβολή μιας ταινίας που γράφτηκε εξ ολοκλήρου με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) μετά από μια δημόσια αντίδραση. Ο κινηματογράφος Prince Charles στο Soho επρόκειτο να φιλοξενήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του The Last Screenwriter, που δημιουργήθηκε από το ChatGPT, την Κυριακή.

Ωστόσο, όταν εκφράστηκαν ανησυχίες από τον κόσμο για «τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη θέση ενός συγγραφέα», ο κινηματογράφος ανακοίνωσε ότι η προβολή ακυρώνεται. Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Instagram, είπε ότι η ανταπόκριση των πελατών της «μιλά για ένα ευρύτερο ζήτημα εντός του κλάδου». Η ταινία δημιουργήθηκε από τον Peter Luisi και έχει κυκλοφορήσει ως η «πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γράφτηκε εξ ολοκλήρου από την AI».

Ακολουθεί έναν διάσημο σεναριογράφο που ονομάζεται Τζακ, του οποίου ο κόσμος κλονίζεται όταν βρίσκει ένα εξελιγμένο σύστημα γραφής σεναρίου τεχνητής νοημοσύνης.

Αφού αρχικά ήταν δύσπιστος, ο Τζακ συνειδητοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ταιριάζει με τις δεξιότητές του και ξεπερνά τη δική του ενσυναίσθηση και την κατανόησή του για τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή της ταινίας είπαν ότι «ήθελαν να μάθουν εάν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να γράψει μια ολόκληρη ταινία μεγάλου μήκους και πόσο καλή θα ήταν αυτή η ταινία αν παρήχθη από μια επαγγελματική ομάδα».

Σε ανακοίνωσή του, ο κινηματογράφος Prince Charles ανέφερε ότι η ταινία «ήταν ένα «πείραμα στη δημιουργία ταινιών» από έναν σκηνοθέτη που ελπίζει να συμμετάσχει στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τον αρνητικό αντίκτυπό της στις τέχνες.

Εξήγησε ότι η προβολή ακυρώθηκε στη συνέχεια μετά από σχόλια που «τονίζουν την έντονη ανησυχία πολλών από το κοινό μας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη θέση ενός συγγραφέα».

«Η απόφασή μας έχει τις ρίζες της στο πάθος μας για τις ταινίες και στο να ακούμε αυτούς που υποστηρίζουν αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε ο κινηματογράφος.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκε ως κεντρικό σημείο διαμάχης στην απεργία του συνδικάτου ηθοποιών των ΗΠΑ Sag-Aftra πέρυσι, η οποία οδήγησε σε αδιέξοδο μεγάλο μέρος του Χόλιγουντ.

Εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέλημα για πολλούς στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, με προγράμματα όπως το ChatGPT να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την ανάπτυξή τους.

Το ζήτημα έχει φτάσει πλέον στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους βουλευτές να ζητούν παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί ότι οι καλλιτέχνες λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση όταν το έργο τους χρησιμοποιείται από προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: BBC

