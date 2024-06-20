Η McDonald's καταργεί την τεχνολογία παραγγελιών με τεχνητή νοημοσύνη (AI) από τα εστιατόρια της στις ΗΠΑ, αφού οι πελάτες μοιράστηκαν τις κωμικές ατυχίες της στο Διαδίκτυο.

Μία δοκιμαστική περίοδος για το σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από την IBM και χρησιμοποιεί λογισμικό αναγνώρισης φωνής για την επεξεργασία παραγγελιών, ανακοινώθηκε το 2019.

Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί απολύτως αξιόπιστο, με αποτέλεσμα να προβάλλονται viral βίντεο με παράξενες παρερμηνευμένες παραγγελίες που κυμαίνονται από παγωτό με μπέικον μέχρι κοτομπουκιές αξίας εκατοντάδων δολαρίων.

Η McDonald's είπε στους δικαιοδόχους ότι θα αφαιρέσει την τεχνολογία από περισσότερα από 100 εστιατόρια στα οποία τη δοκιμάζει μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από δημοσίευση στο Restaurant Business.

«Μετά από προσεκτική εξέταση, η McDonald's αποφάσισε να τερματίσει την τρέχουσα παγκόσμια συνεργασία με την IBM για την AΛT [Αυτόματη λήψη παραγγελιών] πέραν του τρέχοντος έτους», ανέφερε η αλυσίδα εστιατορίων σε δήλωση.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι παραμένει πεπεισμένη ότι η τεχνολογία θα εξακολουθεί να είναι «μέρος του μέλλοντος των εστιατορίων της».

«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε λύσεις που θα μας βοηθήσουν να λάβουμε τεκμηριωμένη απόφαση για μια μελλοντική λύση φωνητικής παραγγελίας μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η δήλωση της εταιρείας.

Η τεχνολογία ήταν αμφιλεγόμενη από την αρχή, αν και αρχικά οι ανησυχίες επικεντρώθηκαν στη δυνατότητά της να κάνει τις δουλειές που εκτελούνταν από ανθρώπους να φαίνονται απαρχαιωμένες.

Ωστόσο, έχει γίνει προφανές ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων σε εστιατόρια μπορεί να μην είναι τόσο απλή όσο οι άνθρωποι αρχικά φοβόντουσαν και ήλπιζαν οι υποστηρικτές του συστήματος.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με βίντεο με αστεία περιστατικά παραγγελιών

Σε ένα βίντεο, το οποίο έχει 30.000 προβολές στο TikTok, μια νεαρή γυναίκα γίνεται όλο και πιο εξοργισμένη καθώς προσπαθεί να πείσει την τεχνητή νοημοσύνη ότι θέλει ένα παγωτό καραμέλα, μόνο για να προσθέσει πολλές στοίβες βουτύρου στην παραγγελία της.

Σε ένα άλλο, το οποίο έχει 360.000 προβολές, ένα άτομο ισχυρίζεται ότι η παραγγελία του μπερδεύτηκε με μια που έγινε από κάποιον άλλο, με αποτέλεσμα εννέα παραγγελίες τσαγιού να προστεθούν στον λογαριασμό της.

Σε δημοφιλές βίντεο περιλαμβάνονται δύο άτομα να γελούν ενώ στην παραγγελία τους προστίθενται κοτομπουκιές αξίας εκατοντάδων δολαρίων, ενώ η New York Post ανέφερε ότι το ΑΙ έβαλε μπέικον στο παγωτό του πελάτη κατά λάθος.

Ωστόσο, το τέλος αυτής της δοκιμής δεν σημαίνει τέλος στις ανησυχίες σχετικά με την αναμόρφωση του χώρου εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η IBM είπε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα McDonald's στο μέλλον.

«Αυτή η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι έχει μερικές από τις πιο ολοκληρωμένες δυνατότητες στον κλάδο, είναι γρήγορη και ακριβής σε μερικές από τις πιο απαιτητικές συνθήκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Ενώ η McDonald's επαναξιολογεί και βελτιώνει τα σχέδιά της για την Αυτόματη λήψη παραγγελιών, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους σε πολλά άλλα έργα».

Πηγή: BBC

