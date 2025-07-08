Έρχεται η συντομότερη ημέρα της ζωής μας, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, και αυτή θα μπορούσε να είναι η Τετάρτη, καθώς η επιταχυνόμενη περιστροφή (ή περιστροφική επιτάχυνση) της Γης αναμένεται να κινηθεί ταχύτερα από ποτέ, σύμφωνα με την DailyMail.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τρεις ημέρες του φετινού καλοκαιριού, η 9η Ιουλίου, η 22η Ιουλίου και η 5η Αυγούστου, αναμένεται να είναι μεταξύ 1,3 και 1,51 χιλιοστά του δευτερολέπτου μικρότερες από την κανονική ημέρα.

Αυτό συμβαίνει επειδή η περιστροφή της Γης έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, με τους επιστήμονες να παρατηρούν το φαινόμενο σε ατομικά ρολόγια το 2020 και το 2022.

Ατομικό ρολόι είναι διάταξη μέτρησης χρόνου που προσφέρει την υψηλότερη μέχρι σήμερα διαθέσιμη ακρίβεια μέτρησης. Τα ατομικά ρολόγια χρησιμοποιούνται από εθνικούς οργανισμούς προτύπων ως πρωτογενή πρότυπα για τον καθορισμό του Διεθνούς ατομικού χρόνου και τον συγχρονισμό ρολογιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τον έλεγχο συχνότητας τηλεοπτικών σταθμών.

Η συντομότερη ημέρα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ήταν πριν από ένα χρόνο, στις 5 Ιουλίου 2024, όταν η Γη περιστράφηκε 1,66 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερα από το κανονικό 24ωρο.

Ενώ η αυριανή ημέρα μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η αλλαγή του χρόνου μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τα δορυφορικά συστήματα και την ακρίβεια του GPS μέχρι τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τον ίδιο τον χρόνο.

Η περιστροφή της Γης δεν ήταν ποτέ τέλεια, καθώς μετατοπίζεται κατά μικροσκοπικά ποσά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, γρηγορότερα ή βραδύτερα κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν κρατούσαν ακριβή αρχεία αυτών των αλλαγών μέχρι τη δεκαετία του 1970.

Εάν η Γη συνεχίζει να περιστρέφεται ταχύτερα, οι ειδικοί μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουν ένα δευτερόλεπτο, το οποίο ονομάζεται αρνητικό δευτερόλεπτο. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν.

