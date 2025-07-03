Τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο σκάφος μεταφοράς ναρκωτικών με κεραία Starlink «πιάστηκε» στη Κολομβία

Το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την κατάσχεση, για πρώτη φορά στη χώρα, ημικαταδυόμενου σκάφους χωρίς πλήρωμα, εφοδιασμένου με κεραία του συστήματος Starlink, ικανό να μεταφέρει 1,5 τόνο κοκαΐνης.

Η χρήση υποβρύχιων, ακριβέστερα ημικαταδυόμενων, σκαφών για τη μεταφορά κοκαΐνης στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης διαπιστώνεται συχνά στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα αυτής της λευκής σκόνης στον κόσμο. Τα σκάφη του είδους κατασκευάζονται σε μυστικά, παράνομα ναυπηγεία, συχνά στη μέση της ζούγκλας.

Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι κολομβιανές αρχές ανακοινώνουν την κατάσχεση τηλεκατευθυνόμενου σκάφους του είδους.

Σύμφωνα με το κολομβιανό ΠΝ, το πλεούμενο, που κατασχέθηκε κοντά στην πόλη Σάντα Μάρτα (βόρεια), ανήκε στην Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ των ναρκωτικών της χώρας.

Δεν μετέφερε ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις αρχές και πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας στην περιοχή, φαίνεται πως υποβαλλόταν σε δοκιμή από τη συμμορία.

Το ημικαταδυόμενο σκάφος είχε σχεδιαστεί για «να αποφεύγει τα ραντάρ», επισήμανε ο ναύαρχος Χουάν Ρικάρδο Ρόσο, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ναυτικού, παρουσιάζοντας στον Τύπο τα αποτελέσματα διεθνούς επιχείρησης, που βαφτίστηκε Orion («Ωρίων»).

Ο εντοπισμός του καταδεικνύει πως εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν πλέον πολύ πιο «εξελιγμένα συστήματα» από τεχνολογική σκοπιά: πρόκειται για «μεγεθυνόμενη πρόκληση για τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια», συμπλήρωσε ο ναύαρχος.

Φωτογραφία που δημοσιοποίησε το ναυτικό εικονίζει γκρι σκάφος, με δορυφορική κεραία εγκατεστημένη στην πλώρη.

Εκπρόσωπος του ΠΝ επιβεβαίωσε στο AFP πως η κεραία προερχόταν από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων Starlink, που ανήκει στον επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Ισχυρά μεξικανικά καρτέλ που δρουν (και) στην Κολομβία «ανέθεσαν σε ειδικούς στην τεχνολογία και μηχανικούς την κατασκευή μη επανδρωμένου υποβρυχίου» ήδη το 2017, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χουάνα Καμπέσας, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μελετών για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη στην Κολομβία (INDEPAZ).

«Η ιδέα ήταν πως θα μπορούσε (...) να διασχίζει τον Ειρηνικό και να εκφορτώνει αυτόματα ναρκωτικά, ώστε άνθρωποί τους να μπορούν να τα παραλαμβάνουν και να τα φορτώνουν σε άλλα τέτοια σκάφη χωρίς πλήρωμα».

Τα σκάφη του είδους –τα οποία δεν καταδύονται εντελώς, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος– περιπλέκουν τις προσπάθειες των αρχών, ιδίως για την ταυτοποίηση των βαρόνων των ναρκωτικών που κάνουν αποστολές φορτίων κοκαΐνης.

Αριθμός τέτοιων σκαφών που άγγιξε ρεκόρ αναχαιτίστηκε στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό το 2024, σύμφωνα με το ινστιτούτο μελετών InSight Crime, με έδρα τις ΗΠΑ.

Τον Νοέμβριο του 2024, κατάσχονταν πέντε τόνοι κοκαΐνης σε ημικαταδυόμενο σκάφος εν πλω προς την Αυστραλία.

«Το ότι η κατάσχεση αυτή μοιάζει να έγινε σε ‘φάση δοκιμής’, χωρίς να μεταφέρεται κοκαΐνη, δείχνει τη βούληση των διακινητών να επενδύσουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη για νέες μεθόδους εμπορίας», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένρι Σούλντινερ του InSight Crime.

Πηγή: skai.gr

