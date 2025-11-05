Βαθιά μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας, 111.000 αράχνες έχουν δημιουργήσει τον μεγαλύτερο ιστό του κόσμου!

Ο ιστός καλύπτει επιφάνεια 106 τετραγωνικών μέτρων, αναφέρει διεθνής ομάδα ερευνητών σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου στο περιοδικό Subterranean Biology.

Το αραχνοΰφαντο πέπλο καλύπτει έναν ολόκληρο τοίχο της σπηλιάς και αποτελείται από εκατοντάδες επιμέρους ιστούς σε σχήμα χωνιού.

«Ο φυσικός κόσμος εξακολουθεί να μας επιφυλάσσει αμέτρητες εκπλήξεις», ανέφερε στο Live Science ο Ίστβαν Ουράκ, αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας στο Ουγγρικό Πανεπιστήμιο Sapientia της Τρανσυλβανίας, στη Ρουμανία.

«Αν προσπαθούσα να περιγράψω με λόγια όλα τα συναισθήματα που με κυρίευσαν όταν είδα τον ιστό, θα τόνιζα τον θαυμασμό, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις πραγματικά πώς είναι», σημείωσε.

Η μεγάλη αποικία των αραχνών βρίσκεται στο Sulphur Cave, μια σπηλιά που σχηματίστηκε από το θειικό οξύ που προέκυψε από την οξείδωση του υδρόθειου στα υπόγεια ύδατα.

Στη σπηλιά συνυπάρχουν δύο είδη αραχνών: η Tegenaria domestica, γνωστή και ως οικιακή αράχνη, και η Prinerigone vagans. Οι ερευνητές υπολογίζουν πως υπάρχουν περίπου 69.000 αράχνες του πρώτου είδους και 42.000 του δεύτερου.

Η αποικία αραχνών στο Sulphur Cave είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι τα δύο συγκεκριμένα είδη συνυπήρχαν και συνεργάζονταν με αυτόν τον τρόπο.

Οι αράχνες αυτές ζουν συνήθως σε ανθρώπινους οικισμούς και αποτελούν «τη μοναδική περίπτωση συνύπαρξης δύο ειδών μέσα στην ίδια δομή ιστού σε τόσο μεγάλους αριθμούς», επισήμανε ο καθηγητής.

