Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Αρουραίοι πιάνουν νυχτερίδες στον αέρα - Εξήγηση για τη μετάδοση ιών στον άνθρωπο;

Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο παθογόνα νυχτερίδων, όπως οι κορονοϊοί και οι παραμυξοϊοί, μεταδίδονται στα τρωκτικά και από εκεί στον άνθρωπο

Βίντεο: Αρουραίοι πιάνουν νυχτερίδες στον άερα

Για πρώτη φορά, μια γερμανική επιστημονική μελέτη δείχνει σε βίντεο αρουραίους να πιάνουν νυχτερίδες στον αέρα. Το βίντεο αυτό, εξηγεί τη μετάδοση ιών στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. 

Η έρευνα έδειξε ότι αρουραίοι που κυνηγούν σε απόλυτο σκοτάδι, χρησιμοποιούν τα μουστάκια τους σαν ραντάρ, δηλαδή για να αισθάνονται τα ρεύματα αέρα από τα φτερά των νυχτερίδων. 

Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο παθογόνα νυχτερίδων, όπως οι κορωνοϊοί και οι παραμυξοϊοί, μεταδίδονται στα τρωκτικά και από εκεί στον άνθρωπο. 

Η οικογένεια των παραμυξοϊών (paramyxovirus) έχει πάνω από 75 ιούς, συμπεριλαμβανομένων της παρωτίτιδας, της ιλαράς και των λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού, και προστέθηκε στη λίστα των πανδημικών παθογόνων του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ προς παρακολούθηση το 2023.
 

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κορονοϊός νυχτερίδες ποντίκια Κορωνοϊός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark