«Η συμφωνία του Twitter είναι προσωρινά σε αναμονή», ανέφερε σε ανάρτηση του Ίλον Μασκ.

Ο CEO της Tesla εξηγεί πως θα περιμένει για να κλείσει κι επίσημα το deal, μέχρι να λάβει περισσότερες πληροφορίες για τα fake accounts.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn