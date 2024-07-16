Το 2029 ένας αστεροειδής μεγαλύτερος από τον Πύργο του Άιφελ θα περάσει από τη Γη σε ένα γεγονός που μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι θα μπορούσε να προμηνύει μια καταστροφική σύγκρουση.

Τώρα οι ερευνητές ελπίζουν να εξετάσουν εξονυχιστικά το 99942 Apophis καθώς θα πραγματοποιεί το πέρασμά του, με σκοπό να ενισχύσουν την άμυνά μας ενάντια σε άλλους διαστημικούς βράχους.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ένα διαστημόπλοιο θα ταξιδέψει μέχρι τον Apophis για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα, τη μάζα και τον τρόπο με τον οποίο περιστρέφεται καθώς κινείται στο διάστημα. Η αποστολή θα ρίξει επίσης φως στη σύνθεση και την εσωτερική δομή του Apophis, καθώς και στην τροχιά του, και θα διερευνήσει πώς αλλάζει ο αστεροειδής καθώς περνά σε απόσταση 20.000 μίλια (32.000 χιλιόμετρα) από τη Γη - περίπου το ένα δέκατο της απόστασης από τη Σελήνη – την Παρασκευή 13 Απριλίου 2029.

«Το πέρασμα που κάνει με τη Γη είναι απολύτως μοναδικό», είπε ο Δρ Χόλγκερ Κραγκ, ο επικεφαλής του γραφείου του προγράμματος διαστημικής ασφάλειας της Esa, προσθέτοντας ότι κανένας αστεροειδής δεν αναμένεται να πλησιάσει τόσο κοντά τη Γη για μερικές χιλιάδες χρόνια. «Αν ο ουρανός είναι καθαρός, θα πρέπει να μπορείς να τον δεις με γυμνό μάτι».

Ο Apophis θα περάσει πιο κοντά στη Γη από τους γεωστατικούς δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για τις τηλεοπτικές εκπομπές, το GPS και την πρόγνωση του καιρού. Σε αυτή την απόσταση, είπε ο Κραγκ, ο αστεροειδής θα αρχίσει να αλληλεπιδρά με τη Γη.

«Είναι το πεδίο βαρύτητας της Γης που ουσιαστικά θα αναμορφώσει ελαφρώς τον αστεροειδή, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει τη μορφή του», είπε, προσθέτοντας ότι η βαρυτική έλξη θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει κατολισθήσεις στην επιφάνεια του αστεροειδούς.

Ο Κραγκ είπε ότι οι πληροφορίες που έχουν από τον Ramses θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τον αστεροειδή και τον κίνδυνο που ενέχουν τέτοιοι διαστημικοί βράχοι. «Ο στόχος μας στην πλανητική άμυνα δεν είναι να κάνουμε επιστήμη πάνω στους αστεροειδείς, αλλά να τους χαρακτηρίσουμε με τρόπο που μια μέρα μπορούμε να τους εκτρέψουμε όταν γίνουν επικίνδυνοι», είπε.

Η καθηγήτρια Μόνικα Γκρέιντι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου είπε ότι ενώ οι περισσότεροι αστεροειδείς βρίσκονταν σε αρκετά ασφαλείς τροχιές και δεν πλησίαζαν τον πλανήτη μας, οι αστεροειδείς που διασχίζουν τη Γη όπως το Apophis ήταν κάτι διαφορετικό.

«Έρχονται κοντά στη Γη και υπάρχει πιθανότητα μια μέρα ένας από αυτούς να χτυπήσει τη Γη και να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Πιστεύουμε ότι αυτό συνέβη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, όταν όλοι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν», είπε. «Και αν είναι ένας μεγάλος αστεροειδής και μας χτυπήσει, θα είναι μια καταστροφή που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα» συμπλήρωσε.

Μετά την ανακάλυψή του το 2004, το Apophis κρατούσε τους επιστήμονες ξύπνιους τη νύχτα με ανησυχίες ότι θα μπορούσε να συγκρουστεί με τη Γη καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Ενώ η NASA απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει αντίκτυπο καθώς ο Apophis πλησιάζει τη Γη το 2029 και το 2036, οι ειδικοί είπαν ότι μια συντριβή δεν αναμενόταν για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια.

Ωστόσο, οι διαστημικές υπηρεσίες δεν αφήνουν την ασφάλεια του πλανήτη στην τύχη, αντίθετα, ερευνούν τρόπους αντιμετώπισης αστεροειδών που συνδέονται με τη Γη.

Η αποστολή «Ramses» δεν είναι η μόνη αποστολή που ετοιμάζεται να ελέγξει το Apophis. Μετά την επιτυχημένη αποστολή του Osiris-Rex της NASA πέρυσι, η οποία ανακάλυψε κομμάτια διαστημικού βράχου ηλικίας 4,6 δισεκατομμυρίων ετών από τον αστεροειδή Bennu, το ίδιο διαστημόπλοιο θα επισκεφθεί τον Apophis το 2029 με ένα νέο τίτλος αποστολής, Osiris-Apex .

Ενώ ο Ramses θα φτάσει στο Apophis πριν από την στενή του συνάντηση με τη Γη, το Osiris-Apex αναμένεται να φτάσει αργότερα.

Πηγή: skai.gr

