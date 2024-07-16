Οι επιστήμονες της NASA, ανακάλυψαν σπηλιά στη Σελήνη, στην οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί βάση για να μείνουν οι άνθρωποι.

Έχει τουλάχιστον 100 μέτρα βάθος και είναι το ιδανικό μέρος για να χτίσουν οι άνθρωποι μια μόνιμη βάση, σύμφωνα με το BBC.

Είναι απλώς μια από ίσως εκατοντάδες κρυμμένες σπηλιές «σε ένα υπόγειο κόσμο, που ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί», σύμφωνα με τους μελετητές.

Οι χώρες ανταγωνίζονται για το ποια θα καθιερώσει τη μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουν τους αστροναύτες από την ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασίες και τον καιρό στο διάστημα.

Η Helen Sharman, η πρώτη Βρετανίδα αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα, δήλωσε στο BBC News, ότι η σπηλιά που ανακαλύφθηκε πρόσφατα μοιάζει με ένα καλό μέρος για τοποθέτηση βάσης. Προσέθεσε ότι δυνητικά άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν σε λάκκους στη Σελήνη για 20 με 30 χρόνια.

Ο Lorenzo Bruzzone και ο Leonardo Carrer στο Πανεπιστήμιο του Trento στην Ιταλία βρήκαν τη σπηλιά χρησιμοποιώντας ένα ραντάρ για να εντοπίσουν το άνοιγμα του λάκκου σε μία βραχώδη πεδιάδα που ονομάζεται Mare Tranquillitatis. Είναι ορατή με γυμνό μάτι και, επίσης, είναι το σημείο, όπου προσγειώθηκε το Apollo 11, το 1969.

Η οροφή της σπηλιάς βρίσκεται στην επιφάνεια της Σελήνης, και ακολουθούν κάθετοι τοίχοι και ένα κεκλιμένο δάπεδο που μπορεί να εκτείνεται ακόμα μακρύτερα.

Η σπηλιά δημιουργήθηκε πριν από εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, όταν λάβα έρρεε στη Σελήνη, δημιουργώντας τούνελ μέσα στα βράχια.

Το πλησιέστερο αντίστοιχο στη Γη θα ήταν τα ηφαιστειακά σπήλαια στο Λανθαρότε της Ισπανίας, εξηγεί ο καθηγητής Carrer, προσθέτοντας ότι οι ερευνητές επισκέφτηκαν αυτά τα σπήλαια ως μέρος της δουλειάς τους.

Η ζωή στη Γη ξεκίνησε σε σπηλιές γιατί όχι και στη Σελήνη

«Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Όταν κάνεις αυτές τις ανακαλύψεις και κοιτάς αυτές τις εικόνες, συνειδητοποιείς ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που το βλέπει», είπε ο καθηγητής Carrer.

Μόλις ο καθηγητής Bruzzone και ο καθηγητής Carrer κατάλαβαν πόσο μεγάλη ήταν η σπηλιά, συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσε να είναι ένα καλό σημείο για μια σεληνιακή βάση.

«Σε τελική ανάλυση, η ζωή στη Γη ξεκίνησε σε σπηλιές, οπότε είναι λογικό να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτές στη Σελήνη», λέει ο καθηγητής Carrer.

Το σπήλαιο της Σελήνης μπορεί να είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους, αλλά οι επιστήμονες τονίζουν επίσης ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην απάντηση θεμελιωδών ερωτημάτων σχετικά με την ιστορία της Σελήνης, ακόμη και του ηλιακού μας συστήματος.

