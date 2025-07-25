Ο αστεροειδής με την ονομασία 2024 YR4 έχει εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο των τηλεσκοπίων, αλλά παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων — και πλέον η προσοχή στρέφεται στην πιθανή πρόσκρουση του με τη Σελήνη, όχι τη Γη.

Σύμφωνα με το CNN, ο αστεροειδής, που ανακαλύφθηκε στο τέλος του 2024, αρχικά έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη με πιθανότητα μέχρι και 3,1%, κατατάσσοντάς τον σε έναν από τους πλέον επικίνδυνους που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Όμως, καθώς συλλέχθηκαν περισσότερα δεδομένα από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, η πιθανότητα πρόσκρουσης στη Γη μειώθηκε σε ουσιαστικά μηδενική και η ESA χαρακτήρισε πλέον την προσέγγιση αυτή ως ασφαλή.

Νέες παρατηρήσεις στις αρχές Ιουνίου βελτίωσαν τις εκτιμήσεις της τροχιάς του 2024 YR4 κατά περίπου 20%, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η πιθανή σύγκρουσή του με τη Γη. Ωστόσο, οι ίδιες παρατηρήσεις αύξησαν την πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη σε περίπου 4,3%, ένα γεγονός αναπάντεχο και άκρως επιστημονικά ενδιαφέρον.

Ο αστεροειδής έχει διάμετρο περίπου 60 μέτρα, δηλαδή το μέγεθος ενός κτηρίου, σύμφωνα με παρατηρήσεις του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb (JWST) τον Μάρτιο του 2025 — μια κρίσιμη πληροφορία για τον υπολογισμό της ενέργειας που θα απελευθερωνόταν σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Αν ο 2024 YR4 συγκρουστεί με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032, θα πρόκειται για σπάνιο συμβάν: θα δημιουργήσει κρατήρα διαμέτρου περίπου 1 χλμ., πιθανόν ο μεγαλύτερος στη Σελήνη των τελευταίων 5.000 ετών. Εκτιμάται ότι έως 10⁸ κιλά σεληνιακού υλικού μπορούν να εκτοξευτούν προς τη Γη, ενδεχομένως σε μορφή μετεωρολογικής βροχής από λεπτά θραύσματα (0,1‑10 mm) τις επόμενες ημέρες ή μήνες μετά την πρόσκρουση.

Αν και τέτοιου είδους θραύσματα δεν θα αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπους στην επιφάνεια της Γης, μπορούν να απειλήσουν δορυφόρους και πιθανές εγκαταστάσεις ή αστροναύτες σε τροχιά ή στη Σελήνη, αν βρίσκονται εκείνη την εποχή.

Πλέον, ο αστεροειδής αποτελεί περίπτωση-ορόσημο για την υπεράσπιση του πλανήτη. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ίσως πρέπει να επεκτείνουν τη «ζώνη προστασίας» πέρα από τη Γη, περιλαμβάνοντας και αντικείμενα με πιθανή πρόσκρουση στη Σελήνη.

Αυτή τη στιγμή, οι επιστήμονες αξιολογούν τα πιθανά σενάρια και διερευνούν πιθανές λύσεις αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για επικίνδυνη τροχιά, θα μπορούσε να εξεταστεί η αποστολή αποπροσανατολισμού, όπως στην αποστολή DART που πέτυχε να τροποποιήσει την τροχιά του αστεροειδή Dimorphos το 2022. Ωστόσο, για τον 2024 YR4, η χρονική περίοδος σχεδιασμού είναι περιορισμένη, και μια πρωτοβουλία τέτοιου τύπου θα απαιτούσε διεθνή συνεργασία και στρατηγική εκτίμηση κινδύνου σε βάθος χρόνου, ιδίως πριν την επόμενη παρατήρησή του το 2028.

Πηγή: skai.gr

