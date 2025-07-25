Σελήνη: Η Ιταλία και η Thales Alenia Space θα αναπτύξουν το 1ο επανδρωμένο φυλάκιο

Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Ο αεροδιαστημικός όμιλος Thales Alenia Space (TAS) και η Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία ASI ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι υπέγραψαν σύμβαση για την ανάπτυξη του πρώτου επανδρωμένου σεληνιακού σταθμού, ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα εξερεύνησης της σελήνης με την ονομασία Artemis και επικεφαλής τη NASA.

Το πρότζεκτ Artemis θεωρεί την επιφάνεια της Σελήνης ως πεδίο δοκιμών για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Έχει εξελιχθεί σε μια πολυεθνική προσπάθεια που περιλαμβάνει δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες - μεταξύ των οποίων και η SpaceX του Ίλον Μασκ - στην πρώτη γραμμή ενός αναδυόμενου παγκόσμιου διαστημικού αγώνα.

Η TAS - μια κοινοπραξία μεταξύ της γαλλικής αεροδιαστημικής εταιρείας Thales και της ιταλικής Leonardo - δήλωσε ότι η λεγόμενη «μονάδα πολλαπλών χρήσεων κατοίκησης», ένα κρίσιμο στοιχείο για μια μελλοντική μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, θα εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA το 2033.

«Η μελλοντική σεληνιακή μονάδα αποτελεί μέρος ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού οράματος που έχει εφαρμόσει η Ιταλία, επιτρέποντας (στη χώρα) να διαδραματίσει ολοένα και πιο ηγετικό ρόλο στον νέο διαστημικό αγώνα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ASI, Τεοντόρο Βαλέντε.

Η μονάδα θα παρέχει «έναν ασφαλή, άνετο και πολυλειτουργικό οικότοπο για αστροναύτες, πλήρως συμβατό με άλλα συστήματα και εξαρτήματα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο πλήρωμα, η μονάδα θα είναι σε θέση να διεξάγει επιστημονικά ερευνητικά πειράματα και θα έχει την ικανότητα να κινείται στην επιφάνεια της σελήνης.

Θα σχεδιαστεί για ελάχιστη διάρκεια ζωής 10 ετών, με την πρώτη φάση ανάπτυξης να επικεντρώνεται σε τεχνολογίες που θα υπόκεινται στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες της σελήνης, τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, τη μειωμένη βαρύτητα και τη διάχυτη σκόνη.

Σύμφωνα με τη διετή συμφωνία, η TAS θα είναι ο κύριος ανάδοχος, συνεργαζόμενη με τον όμιλο αεροδιαστημικής logistics και τεχνολογίας ALTEC, τον οποίο κατέχει από κοινού με την ASI, καθώς και με άλλες ιταλικές βιομηχανίες.

Πηγή: skai.gr

