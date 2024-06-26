Η Nvidia υπέγραψε συμφωνία για την επέκταση και αξιοποίησητης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της σε data centers εντός 5 χωρών που ανήκουν στον τηλεπικοινωνιακό όμιλο Ooredoo του Κατάρ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ooredoo, Αζίζ Αλουθμάν Φαχρού, στο Reuters.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο σημαντικό λανσάρισμα της Nvidia σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει την εξαγωγή προηγμένων chip για να αποτρέψουν τις κινεζικές εταιρείες από το να αποκτήσουν έμμεσα την τελευταία τεχνολογία AI μέσω των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, θα καταστήσει την Ooredoo την πρώτη εταιρεία στην περιοχή που θα είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της στο Κατάρ, την Αλγερία, την Τυνησία, το Ομάν, το Κουβέιτ και τις Μαλδίβες άμεση πρόσβαση στην τεχνολογία AI και γραφικών της Nvidia, ανέφερε η Ooredoo σε ανακοίνωσή της.

Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία οριστικοποιήθηκε στο περιθώριο του TM Forum στην Κοπεγχάγη στις 19 Ιουνίου, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, η συνεργασία αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα και για τις δύο εταιρείες.

Η Ooredoo δεν έχει διευκρινίσει την ακριβή τεχνολογία της Nvidia που θα εγκατασταθεί στα κέντρα δεδομένων της, υποδεικνύοντας ότι η απόφαση θα βασιστεί τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στη ζήτηση των πελατών.

Τι σηματοδοτεί η πρώτη μεγάλη συμφωνία της Nvidia στη Μέση Ανατολή για τις αγορές

Η παροχή της τεχνολογίας θα της επιτρέψει να βοηθήσει καλύτερα τους πελάτες της να αναπτύξουν εφαρμογές γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος τηλεπικοινωνιών της Nvidia, Ρόνι Βασίστα.

«Οι b2b πελάτες μας, χάρη σε αυτή τη συμφωνία, θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που πιθανώς οι ανταγωνιστές τους (δεν θα) έχουν για άλλους 18 έως 24 μήνες», δήλωσε ο Φαχρού.

Η Ooredoo επενδύει 1 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την περιφερειακή χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων της κατά 20-25 επιπλέον μεγαβάτ, επιπλέον των 40 μεγαβάτ που διαθέτει σήμερα και σχεδιάζει να την τριπλασιάσει σχεδόν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δήλωσε ο Φαχρού.

Επιπλέον, η Ooredoo έχει αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές της διαχωρίζοντας τα κέντρα δεδομένων της σε μια ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτό ακολουθεί μια προηγούμενη πρωτοβουλία για τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας πύργων στη Μέση Ανατολή μέσω μιας συναλλαγής με τη Zain του Κουβέιτ και την TASC Towers Holding του Ντουμπάι.

Στα τέλη του 2023 η Apple, η Microsoft, η Amazon και η Google ήταν τα 4 κορυφαία παγκόσμια brands, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Interbrand. Είναι επίσης τέσσερις από τις πέντε πιο πολύτιμες εταιρείες του κόσμου. Η πέμπτη είναι η Nvidia, η οποία για ένα διάστημα ξεπέρασε τη Microsoft και έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Ωστόσο, παρά την αποτίμησή της στα 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια (έφθασε τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια πριν από μια διήμερη πτώση), η Nvidia δεν ήταν γνωστή μέχρι πρότινος.

Όπως γράφει το CNBC, το όνομά της δεν περιλαμβανόταν στην τελευταία λίστα της Interbrand με τα 100 πιο εμβληματικά brands για το 2023, στα οποία φιγουράρουν εταιρείες όπως η McDonald’s, τα Starbucks, η Disney και το Netflix.

