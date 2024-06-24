Καλώς ήρθατε στο Glastonbury του μέλλοντος - Πώς θα είναι το δημοφιλές φεστιβάλ το 2050

Με σχεδόν 20 φορές περισσότερους θαυμαστές να συρρέουν στο Worthy Farm, το Glastonbury έχει διανύσει πολύ δρόμο από το ταπεινό ξεκίνημά του το 1971.

Και ενώ πολλοί από τους αυθεντικούς θαμώνες του φεστιβάλ δύσκολα θα αναγνωρίσουν το φεστιβάλ, που πρόκειται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, λόγω των αλλαγών που έχουν ήδη προκύψει, το φεστιβάλ του μέλλοντος θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο περίεργο.

Από τις σκηνές για να νικήσετε τη ζέστη του καλοκαιριού μέχρι τους ερμηνευτές, που θα εμφανιστούν με ολογράμματα, και πιστές χορού με την τεχνολογία αφής, οι ειδικοί αποκαλύπτουν πώς θα μπορούσατε να επιλέξετε το Glastonbury 2050.

Με την κλιματική αλλαγή να κάνει τα καλοκαίρια πιο ζεστά και με μεγαλύτερη ατμόσφαιρα, τα φεστιβάλ θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους για να κρατήσουν τους θαυμαστές ασφαλείς ενάντια στις ακραίες συνθήκες ενός μεταβαλλόμενου.

Αλλά καθώς οι τεχνολογικές αλλάζουν ποτέ τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη ζωντανή μουσική, οι μελλοντικοί θαυμαστές μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν πιο συναρπαστικές παραστάσεις από

Τέντες ψύξης

Το 2019, το Glastonbury συνέχισε με ένα κύμα καύσωνα που ανέβασε τις θερμοκρασίες στους 31°C (89°F) και οδήγησε δεκάδες άτομα να χρειαστούν τη χορήγηση θεραπείας από τα πληρώματα ασθενοφόρων.

Αυτές οι θερμοκρασίες μπορούν να φαινόταν αρκετά κακές, αλλά οι ειδικοί λένε ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Πέρυσι το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε ρεκόρ θερμότητας όλων των εποχών καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40,3°C (105°F) στις 19 Ιουλίου στο Lincolnshire.

Φέτος φαίνεται ήδη να μην είναι διαφορετικό, με τους ειδικούς να δηλώνουν ήδη τους πιο ζεστούς μήνες Άνοιξης και Χειμώνα που έχουν καταγραφεί.

Στο μέλλον, ο καθηγητής Ilan Kelman, ειδικός σε θέματα κλιματικών κινδύνων από το UCL, είπε στη MailOnline ότι τα φεστιβάλ θα αντιμετωπίσουν καύσωνα «σε σφαίρες που δεν έχουμε ζήσει ποτέ».

Λέει: «Κοιτάζοντας πώς θα αλλάξουν τα καιρικά μας μοτίβα, το κύριο μέλημα που είναι η ζέστη και η υγρασία».

Εάν είστε σε θέση να παραμείνετε δροσεροί και ενυδατωμένοι μέσα στη ζέστη μπορεί να μην είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά για χιλιάδες κατασκηνωτές έξω σε ένα χωράφι που πίνουν περισσότερο από νερό, τα πράγματα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.

Ο καθηγητής Kelman εξηγεί ότι αυτό γίνεται ιδιαίτερα θανατηφόρο όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να δροσιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αναφέρει: «Το σώμα μας μπορεί να αντέξει την αξιοσημείωτη ζέστη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε την ευκαιρία να ανακάμψουμε, αλλά αν δεν δροσιστείτε τη νύχτα, τότε δεν αναρρώνουμε και το θερμικό σώμα συσσωρεύεται και τελικά τα οργανώνουν.

«Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο σημαίνει ότι δεν κάνει τόση δροσιά τη νύχτα και αυτοί οι βαθμοί Κελσίου θα μπορούσαν να σημειωθούν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου», λέει ο καθηγητής Kelman.

Ο καθηγητής Kelman λέει: «Πρέπει να έχουμε κέντρα ψυχής στα οποία μπορούν να μπουν οι άνθρωποι με ασφαλή τρόπο κατά τη διάρκεια των καύσωνα».

Αντιπλημμυρικά συστήματα

Αν η ιδέα των ζεστών, ηλιόλουστων ημερών σε ένα φεστιβάλ δεν φαίνεται υπερβολικά ανησυχητική, υπάρχει επίσης ένα πιο οικείο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το Glastonbury: η βροχή.

Ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας καθιστά πιο πιθανό τα κύματα καύσωνα, αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο έντονης βροχόπτωσης.

Οι γλεντζέδες που ετοιμάζονται να παρευρεθούν στο Glastonbury αυτή την εβδομάδα έχουν προειδοποιηθεί να βάλουν ένα καπέλο και τις γαλότσες τους καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υψηλές θερμοκρασίες και καταιγίδες.

Προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό ή να αποφευχθεί η επανάληψη των καταστροφικών λασπόλουτρων των προηγούμενων ετών, το Glastonbury θα χρειαστεί να επενδύσει σε αντιπλημμυρικά συστήματα και καλύτερη αποστράγγιση.

Το φεστιβάλ μπορεί να σκάψει αρδευτικά χαντάκια καθώς το Standon Calling, ένα φεστιβάλ χωρητικότητας 17.000 ατόμων στο Hertfordshire, αναγκάστηκε το 2022.

Ή το φεστιβάλ μπορεί να αντλεί έμπνευση από «πόλεις σφουγγαριών» όπως η Σαγκάη και να χρησιμοποιεί φυσικές άμυνες όπως δέντρα και υγροτόπους για να αποτρέπει τις ξαφνικές πλημμύρες.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί τόπου

Έρχεται το 2050, η εγκατάσταση επιλογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο χώρο μπορεί να μην είναι απλώς ένας τρόπος για τα φεστιβάλ να εξευγενίσουν τα πράσινα διαπιστευτήριά τους: αλλά μια απαραίτητη δαπάνη.

Ο καθηγητής Kelman λέει ότι οι διακοπές ρεύματος θα είναι το «νούμερο ένα» πρόβλημα υποδομής που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

Αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι πλημμύρες καταστρέφουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά απλώς επειδή το να κρατάς δροσερά τα φεστιβάλ θα απαιτεί τεράστια ποσότητα ενέργειας.

Μόλις οι θερμοκρασίες φτάσουν τους 35°C (95°F) ή μπορεί να είναι και υψηλότερες, οι ανεμιστήρες δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί για την ψύξη των ανθρώπων.

Ο καθηγητής Kelman λέει ότι τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες το μόνο που θα κάνει στους συμμετέχοντες του φεστιβάλ είναι να τους φυσήξει ζεστό αέρα, «έτσι αφυδατωνόμαστε πιο γρήγορα και μπορεί να πεθάνουμε».

Αυτό σημαίνει ότι τα φεστιβάλ πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα κλιματισμού ή τεχνητής ψύξης για να κρατούν τους οπαδούς ασφαλείς, αλλά αυτό θα απαιτήσει τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Glastonbury έχει ήδη αρχίσει να πειραματίζεται με την παροχή της δικής του ανανεώσιμης ενέργειας μέσω ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Εικονικοί καλλιτέχνες

Οι θαυμαστές στο Glastonbury 2050 δεν θα έχουν απλώς τη δυνατότητα να δουν μπάντες να παίζουν αυτοπροσώπως, αλλά θα μπορούν επίσης να δουν εικονικά avatars και ζωντανές παραστάσεις από όλο τον κόσμο.

Παρόλο που αυτό ακούγεται τραβηγμένο, υπάρχουν ήδη αρκετοί δημοφιλείς καλλιτέχνες σήμερα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Abba Voyage, στο οποίο ολογραφικά avatars εκτελούν επιτυχίες Abba, είχε ήδη πουλήσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Εν τω μεταξύ, ο διεθνής ψηφιακός σούπερ σταρ Hatsune Miku έχει εμφανιστεί δύο φορές στο Coachella παρόλο που δεν είναι τίποτα άλλο από λογισμικό και εικονικός χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων.

Παραστάσεις με τεχνολογία αφής

Από τη συντριβή του πλήθους μέχρι τη μυρωδιά της μπαγιάτικης μπύρας, κάθε μανιώδης θαυμαστής του φεστιβάλ γνωρίζει ότι το να δεις μια ζωντανή παράσταση είναι κάτι περισσότερο από όραση και ήχο.

Αλλά μέχρι το 2050 οι ερμηνευτές μπορούν να αρχίσουν να ψάχνουν να συμπεριλάβουν όλες τις αισθήσεις στις πράξεις τους.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να συμβεί αυτό μέσω της τεχνολογίας που προσθέτει ένα φυσικό ερέθισμα στη μουσική εμπειρία.

Ο κ. Bossey εξηγεί: «Η τεχνολογία αφής μετατρέπεται σε αισθητές δονήσεις. Αν και αν έχετε τέλεια ακοή, εξακολουθούν να υπάρχουν συχνότητες που δεν μπορείτε να ακούσετε, αλλά αυτές οι συχνότητες παρόλα αυτά πάνε μια δόνηση».

Χρησιμοποιώντας τροποποιημένα αξεσουάρ gaming, όπως γιλέκα αφής και δονούμενα πλακάκια δαπέδου, οι πόλεις του φεστιβάλ μπορούν να αισθανθούν, αντί να ακούν, τη μουσική.

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τους κωφούς ή τους λάτρεις της μουσικής με προβλήματα ακοής που θέλουν να απολαύσουν τη μουσική μέσω της αίσθησης της αφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.