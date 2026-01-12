Επιστήμονες διαπίστωσαν την ύπαρξη του πιο γρήγορα περιστρεφόμενου αστεροειδή που έχει καταγραφεί ποτέ στην κατηγορία μεγέθους του.

Ο αστεροειδής, με την ονομασία 2025 MN45, έχει διάμετρο περίπου 710 μέτρα — είναι δηλαδή μεγαλύτερος από τους περισσότερους ουρανοξύστες στη Γη — και ολοκληρώνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά του σε μόλις 113 δευτερόλεπτα.

Το εύρημα αυτό δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal Letters και βασίζεται σε δεδομένα από την κάμερα LSST του Παρατηρητηρίου Rubin — τη μεγαλύτερη ψηφιακή κάμερα που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

H κάμερα θα σαρώσει επανειλημμένα τον νυχτερινό ουρανό του Νοτίου Ημισφαιρίου για δέκα χρόνια.

Οι αστεροειδείς θεωρούνται απομεινάρια της πρώιμης ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος, ηλικίας περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Η μελέτη τους προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν και εξελίχθηκαν οι πλανήτες και τα φεγγάρια.

Η εξαιρετικά γρήγορη περιστροφή του 2025 MN45 εντυπωσίασε τους επιστήμονες, καθώς υποδηλώνει ότι ο αστεροειδής διαθέτει εξαιρετικά υψηλή δομική αντοχή.

«Είναι σαφές ότι αυτός ο αστεροειδής πρέπει να αποτελείται από υλικό πολύ μεγάλης ανθεκτικότητας για να μην διαλύεται», δήλωσε η Sarah Greenstreet, αστρονόμος του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ.

«Θα πρέπει να έχει συνεκτικότητα παρόμοια με αυτή του συμπαγούς βράχου».

Η διαπίστωση αυτή θεωρείται απρόσμενη, καθώς οι περισσότεροι αστεροειδείς πιστεύεται ότι συσσωματώσεις μικρότερων κομματιών πετρώματος που συγκρατούνται χαλαρά από τη βαρύτητα.

Χιλιάδες νέες ανακαλύψεις στον ορίζοντα

Ο 2025 MN45 εντοπίστηκε στο κύριο σώμα της ζώνης των αστεροειδών, μεταξύ Άρη και Δία, όπου οι περισσότεροι αστεροειδείς δεν μπορούν να περιστρέφονται γρηγορότερα από 2,2 ώρες χωρίς να διαλυθούν. Όσοι ξεπερνούν αυτό το όριο θεωρείται ότι πρέπει να έχουν εξαιρετικά ισχυρή εσωτερική δομή.

Στα πρώτα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Rubin εντοπίστηκαν επίσης 16 «υπερ-ταχείς» αστεροειδείς με περιόδους περιστροφής από 13 λεπτά έως 2,2 ώρες, καθώς και δύο «υπέρτατα ταχείς» που περιστρέφονται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Όλοι έχουν μήκος άνω των 90 μέτρων και σχεδόν όλοι βρίσκονται στη ζώνη των αστεροειδών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πρώτα επτά μόλις βράδια παρατηρήσεων αποκάλυψαν περίπου 1.900 άγνωστους μέχρι σήμερα αστεροειδείς. Όταν το Παρατηρητήριο Rubin ξεκινήσει επίσημα τη δεκαετή αποστολή του τους επόμενους μήνες, οι επιστήμονες αναμένουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά, προσφέροντας νέες γνώσεις για την προέλευση και τη δυναμική του Ηλιακού Συστήματος.

Πηγή: skai.gr

