Ο αστεροειδής «Θεός του χάους» πλησιάζει για να μας προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα

Χιούστον, ίσως έχουμε θέμα!

Ένας σπάνιος, γιγαντιαίος αστεροειδής κατευθύνεται προς ένα κοντινό πέρασμα από τη Γη και θα πλησιάσει τον πλανήτη μας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σώμα αντίστοιχου μεγέθους στην ανθρώπινη ιστορία.

Ο αστεροειδής, που ονομάζεται «Αποφίς», από τον αρχαίο αιγυπτιακό θεό του κακού και της καταστροφής, εκτιμάται ότι έχει μήκος περίπου 375 μέτρα, μεγαλύτερο ακόμη και από τον Πύργο του Άιφελ.

Γνωστός και ως «Θεός του χάους», αναμένεται να περάσει με ασφάλεια κοντά από τη Γη σε ένα μοναδικό γεγονός, ορατό με γυμνό μάτι, τη «δυσοίωνη» Παρασκευή, 13 Απριλίου του 2029, σύμφωνα με τη NASA.

Αστεροειδείς αυτού του μεγέθους περνούν κοντά από τη Γη «κατά μέσο όρο μόνο κάθε λίγες χιλιάδες χρόνια, επομένως είναι πιθανό ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν έχει συμβεί ποτέ στην καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία. Χωρίς αμφιβολία, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ενώ οι άνθρωποι διαθέτουν την τεχνολογία για να το παρατηρήσουν», ανέφερε η Διαστημική Υπηρεσία.

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, οι λάτρεις του διαστήματος και οι παρατηρητές θα μπορούν να δουν τον αστεροειδή από το έδαφος στο ανατολικό ημισφαίριο, χωρίς τηλεσκόπιο ή κιάλια.

ΗNASA διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τoν πλανήτη μας, ή για αστροναύτες και δορυφόρους, «αλλά το γεγονός αποτελεί μια εκπληκτική και εντελώς πρωτοφανή ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τον Αποφί και παρόμοιους κοντινούς στη Γη αστεροειδείς».

Η NASA μελετά τον αστεροειδή εδώ και χρόνια. Αρχικά είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, όταν υπολογίστηκε ότι υπήρχε πιθανότητα σύγκρουσης με τη Γη το 2029, το 2036 ή το 2068.

Ο «Θεός του χάους» ανακαλύφθηκε το 2004 και για ένα διάστημα έφτασε στο επίπεδο 4 της κλίμακας επικινδυνότητας Τορίνο, που αξιολογεί διαστημικούς κινδύνους.

Σήμερα, χαρακτηρίζεται ως «δυνητικά επικίνδυνος», όχι επειδή απειλεί τη ζωή στη Γη, αλλά λόγω του μεγέθους του και της κοντινής τροχιάς του.

Αρχικά, η πιθανότητα πρόσκρουσης είχε εκτιμηθεί στο 2,7%, όμως νέες παρατηρήσεις ραντάρ το 2021 απέκλεισαν κάθε κίνδυνο για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σχεδιάζει να στείλει την αποστολή Rames για να παρακολουθήσει τον αστεροειδή κατά το κοντινό πέρασμα και να μελετήσει πώς επηρεάζεται από τη βαρυτική έλξη της Γης.

Μετά το πέρασμα του 2029, ο τεράστιος βράχος θα επιστρέψει το 2036, αλλά τότε δεν θα πλησιάσει σχεδόν καθόλου τη Γη.

Πηγή: skai.gr

