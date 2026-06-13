Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να κρατήσουν στη ζωή ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών.

Σύμφωνα με το cretalive, το βρέφος, που ήταν Ρομά στην καταγωγή, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες. Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, λίγα 24ωρα πριν είχε εξεταστεί από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση.

Ο 45χρονος παππούς του, ο οποίος το φρόντιζε καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί παρουσίαζε σηπτική εικόνα.

Λίγο αργότερα, το βρέφος υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Το ιατρικό προσωπικό ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για 48 λεπτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.



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