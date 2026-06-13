Μεγκ Ράιαν: Η έπαυλη των 15,25 εκατ. δολαρίων που βγαίνει στο σφυρί

Για τη Μεγκ Ράιαν, η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά μια μορφή τέχνης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διάσημη ηθοποιός δεν σταματά ποτέ να αναζητά την έμπνευση για το επόμενο σχεδιαστικό της βήμα.

«Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να σκίζω σελίδες από περιοδικά» είχε δηλώσει στο παρελθόν στο περιοδικό ELLE Decor, προσθέτοντας με νόημα: «Η μία ιδέα οδηγεί στην επόμενη».

See Inside Meg Ryan's Serene $15 Million Hamptons House https://t.co/fv0cysLSkF — ELLE Decor (@ELLEDECOR) June 12, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post, η πρωταγωνίστρια της θρυλικής ταινίας «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», διαθέτει προς πώληση την κατοικία της στο Μπριτζχάμπτον η οποία περιλαμβάνει εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες για το ποσό των 15,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τοποθεσία θεωρείται ιδιαίτερα προνομιακή και αξιοσημείωτη για τους γνώστες της περιοχής.

Η σταρ η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε την ταινία «What Happens Later» απέκτησε το κτήμα των 6 στρεμμάτων πριν από δύο χρόνια έναντι 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Realtor.com. Το εσωτερικό της κατοικίας των 465 τ.μ., το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016, αποπνέει ζεστασιά και υψηλή αισθητική. Το σαλόνι κλέβει τις εντυπώσεις με το φαρδύ ξύλινο πάτωμα, την επιβλητική οροφή με τα εμφανή δοκάρια και το μεγάλο τζάκι.

«Κάθε στοιχείο του σπιτιού έχει σχεδιαστεί με προσοχή και σκέψη. Από την υπέροχα επιμελημένη διακόσμηση και την απρόσκοπτη διαρρύθμιση, μέχρι τους εντυπωσιακούς εξωτερικούς χώρους, πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική πρόταση σε μια από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες των Χάμπτονς» δήλωσε στο ELLE Decor ο Έβαν Κούλμαν, κτηματομεσίτης της εταιρείας Compass που έχει αναλάβει την πώληση.

Η έπαυλη διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, ισάριθμα τζάκια και 7 μπάνια. Στην καρδιά του σπιτιού δεσπόζει μια κουζίνα επαγγελματικών προδιαγραφών με μια εντυπωσιακή μαρμάρινη νησίδα. Παράλληλα, το πλήρως διαμορφωμένο υπόγειο προσφέρει μια ανεξάρτητη σουίτα επισκεπτών, μικρή κουζίνα και ιδιωτική αίθουσα γυμναστικής. Στον επάνω όροφο, η κύρια σουίτα εντυπωσιάζει με τη θολωτή της οροφή, το δικό της τζάκι, αλλά και μια ιδιωτική βεράντα με πανοραμική θέα στον πίσω κήπο.

Ο εξωτερικός χώρος μοιάζει με επίγειο παράδεισο. Οι σχολαστικά περιποιημένοι κήποι περιλαμβάνουν μια μεγάλη θερμαινόμενη πισίνα και πολυάριθμα σαλόνια για υπαίθρια ψυχαγωγία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει μια στεγασμένη βεράντα με το δικό της τζάκι για τις δροσερές καλοκαιρινές νύχτες. Την ιδιωτικότητα από τα αδιάκριτα βλέμματα εξασφαλίζουν τα μεγάλα δέντρα, οι ψηλοί καταπράσινοι φράχτες και ένας μακρύς ιδιωτικός δρόμος, χάρη στον οποίο το σπίτι δεν είναι ορατό από τον δρόμο.

Εκτός από την επιτυχημένη κινηματογραφική της πορεία, η Μεγκ Ράιαν έχει κερδίσει επάξια επίσης τη φήμη μιας γυναίκας με δυνατό επιχειρηματικό ένστικτο στην αγορά ακινήτων, έχοντας ανακαινίσει ριζικά μια σειρά από εντυπωσιακά σπίτια στην πάροδο των ετών.

Το 2010, ανοίγοντας τις πόρτες του προηγούμενου σπιτιού της στο Martha’s Vineyard για το περιοδικό είχε περιγράψει τη σχεδιαστική της φιλοσοφία, η οποία αποτυπώνεται και στο τωρινό της ακίνητο: «Η όλη ιδέα είναι να διατηρούμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο απλά», είχε δηλώσει τότε.

Πηγή: skai.gr

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