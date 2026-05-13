Όχι, δεν είναι πλάνα από το Star Wars: Πολωνός μηχανικός κατασκεύασε speeder bike - Δείτε βίντεο

Σε αντίθεση με πολλά άλλα τέτοια οχήματα που θυμίζουν μεγάλα drones , αυτό διατηρεί τη φιλοσοφία της μοτοσικλέτας, δίνοντας έμφαση στην αίσθηση της ελευθερίας

Όχι, δεν είναι πλάνα από το Star Wars... Μετά το ρομπότ-transformer, δημιουργήθηκε και το... speeder bike, ένα ακόμη επίτευγμα της νέας τεχνολογίας που θυμίζει τις εμβληματικές ταινίες Επιστημονικής Φαντασίας!

Ένας Πολωνός μηχανικός, ο Τόμας Πάταν, κατασκεύασε το Volonaut Airbike, ουσιαστικά ένα speeder bike από το Star Wars μεταφέροντάς το στην πραγματικότητα. Η τελική ταχύτητα αγγίζει δε, τα 200 χιλιόμετρα την ώρα! 

Σε αντίθεση με πολλά άλλα τέτοια οχήματα που θυμίζουν μεγάλα drones , αυτό διατηρεί τη φιλοσοφία της μοτοσικλέτας, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και την αίσθηση της ελευθερίας. Ο Πάταν ντύνεται... storm trooper (διαγαλαξιακός στρατιώτης), όταν οδηγεί το όχημά του, μην αφήνοντας αμφιβολία για το από πού άντλησε την έμπνευσή του. 

Όταν το μέλλον είναι πλέον παρόν και η επιστημονική φαντασία παύει να είναι φαντασία...

