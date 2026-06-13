Σίλβια Ρόουν: Τιμητική διάκριση στα BET Awards 2026 για την πορεία της στη μουσική βιομηχανία

Η Σίλβια Ρόουν, η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας θα λάβει το βραβείο «Ultimate Icon» (Απόλυτο Είδωλο) στην τελετή απονομής των βραβείων του τηλεοπτικού δικτύου BET - Black Entertainment Television, στις 28 Ιουνίου.

Η τελετή απονομής των BET Awards 2026 θα μεταδοθεί στο BET από το Peacock Theater στο Λος Άντζελες.

«Το βραβείο Ultimate Icon τιμά τους πρωτοπόρους το έργο των οποίων έχει ξεπεράσει τον τομέα τους, προσωπικότητες των οποίων τα ονόματα έχουν γίνει συνώνυμα της αριστείας. Αυτή η διάκριση ανήκει σε εκείνους τους λίγους που δεν πέτυχαν απλώς μέσα στον πολιτισμό. Διεύρυναν αυτό που ο πολιτισμός θεωρούσε εφικτό, αφήνοντας ένα αποτύπωμα τόσο ανεξίτηλο που δεν μπορεί να μετρηθεί από καμία μεμονωμένη εποχή ή επίτευγμα» αναφέρεται στην ανακοίνωση για την απονομή του βραβείου στη Σίλβια Ρόουν.

Η Ρόουν 74 ετών, η οποία παραιτήθηκε από πρόεδρος της Epic Records το περασμένο φθινόπωρο, ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός στη Buddah Records και ανέβηκε στην ιεραρχία με την πάροδο των ετών για να γίνει η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Σε ηλικία 42 ετών διορίστηκε διευθύνουσα σύμβουλος της δισκογραφικής εταιρείας Elektra της Warner Music Group (οι Metallica, Missy Elliott, Busta Rhymes, En Vogue και Natalie Merchant ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που έκαναν επιτυχίες εκείνη την εποχή). Ήδη αναγνωριζόταν με χαρακτηρισμούς όπως «πρώτη γυναίκα» και «μόνη Αφροαμερικανίδα» που κατείχε έναν τέτοιο τίτλο. Μια δεκαετία αργότερα, θα αναλάμβανε ξανά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην Universal Motown (Akon, Ινδία. Arie, Erykah Badu).

Η Ρόουν είναι απόφοιτη της Σχολής Wharton στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Έλαβε τιμητικό διδακτορικό από το Κολλέγιο Μουσικής Berklee το 2019, σε αναγνώριση των επιτευγμάτων της καριέρας της ως κορυφαία γυναίκα στέλεχος στη μουσική βιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

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