Στις 16 Νοεμβρίου 1916, το HMHS Britannic, επιταγμένο από το Βρετανικό Ναυαρχείο, για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κέας με κατεύθυνση το νοσοκομειακό σταθμό της Λήμνου, προσέκρουσε σε γερμανική νάρκη και βυθίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

Το HMHS Britannic, ένα από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια της γραμμής του βορείου Ατλαντικού, ήταν το δίδυμο του Τιτανικού.

Από τους 1.065 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους 30, όταν οι προπέλες του πλοίου παρέσυραν δύο σωστικές λέμβους.

Το νοσοκομειακό πλοίο HMHS Britannic

Στο «φως» αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας

Όπως ενημερώνει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, από τις 6 έως τις 13 Μαΐου 2025, διενεργήθηκε, εγκεκριμένο από το υπουργείο Πολιτισμού ερευνητικό πρόγραμμα, με επιλεγμένη, για πρώτη φορά, ανέλκυση αντικειμένων από τον χώρο του ναυαγίου, από βάθος άνω των 120 μέτρων.

Κυάλια παρατήρησης επιβάτου στο χώρο του ναυαγίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, από τα ανελκυσθέντα αντικείμενα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καμπάνα παρατηρητηρίου του πλοίου, ο αριστερός φανός σήμανσης, διάφορα αντικείμενα από τον φορητό εξοπλισμό της πρώτης και δεύτερης θέσης, κεραμικά πλακίδια από τη διακόσμηση του τουρκικού λουτρού, που εντοπίστηκαν αποκολλημένα και ένα ζευγάρι κιάλια παρατήρησης.

Επάργυρος δίσκος σερβιρίσματος από τον εξοπλισμό της Α΄ Θέσης του πλοίου

Ορισμένα από τα επιλεγμένα αντικείμενα, κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, δεν κατέστη δυνατό να ανελκυσθούν, λόγω των ρευμάτων, του μεγάλου βάθους και της χαμηλής ορατότητας.

Το σύνολο των αντικειμένων ανελκύθηκαν με σάκους αέρα από την καταδυτική ομάδα, με ασφάλεια και επιμέλεια. Στη συνέχεια, τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια, ενώ αμέσως άρχισε η διαδικασία καθαρισμού τους από τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Η καμπάνα παρατηρητηρίου του πλοίου, μετά τον καθαρισμό της

Τα ευρήματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, φυλάσσονταν σε χώρο που παραχώρησε στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, το Αστυνομικό Τμήμα της Κέας. Με το πέρας της έρευνας το σύνολο των αντικειμένων μεταφέρθηκε με ασφάλεια στα εργαστήρια της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, στην Αθήνα, όπου συνεχίζεται η διαδικασία συντήρησής τους.

Κατάδυση στο ναυάγιο του Βρετανικού

Τα αντικείμενα πρόκειται να ενταχθούν στη μόνιμη έκθεση του υπό κατασκευή Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στον Πειραιά, στην ενότητα για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ναυάγιο του «Βρετανικού» αποτελεί εξέχον έκθεμα.

