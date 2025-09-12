Η NASA ανακοίνωσε ότι το ρομποτικό όχημα Perseverance εντόπισε σε δείγμα βράχου, που έχει ονομαστεί «Sapphire Canyon», τα πιο πειστικά έως τώρα στοιχεία για πιθανή αρχαία ζωή στον Άρη.

Το δείγμα συλλέχθηκε τον Ιούλιο του 2024 από βράχο της περιοχής Cheyava Falls, στην κοιλάδα Neretva Vallis, η οποία στο μακρινό παρελθόν φιλοξενούσε ποτάμι ή λίμνη, δηλαδή περιβάλλοντα που δημιουργούν επιστημονικό ενδιαφέρον για αναζήτηση ζωής.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το δείγμα περιέχει ορυκτά όπως vivianite και greigite, τα οποία στη Γη συνδέονται συχνά με μικροβιακή δραστηριότητα. Επιπλέον, οι χαρακτηριστικές «κηλίδες λεοπάρδαλης» και οι σκούρες κουκκίδες στην επιφάνεια του βράχου δείχνουν ότι υπήρξαν χημικές αντιδράσεις ανάμεσα σε μέταλλα και οργανική ύλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία οργανικού άνθρακα, ο οποίος εντοπίστηκε μαζί με τα παραπάνω ορυκτά. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να σχηματίστηκε μέσω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, σε συνθήκες που δεν κατέστρεψαν τις μικροδομές του δείγματος. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι στον Άρη υπήρξαν κάποτε οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί μικροβιακή ζωή.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποτελούν απόδειξη. Παρόμοια ορυκτά και οργανικές ενώσεις μπορούν να σχηματιστούν και μέσω γεωχημικών διεργασιών, χωρίς βιολογική παρέμβαση. Για οριστικά συμπεράσματα θα χρειαστεί το δείγμα να επιστραφεί στη Γη, όπου μπορούν να γίνουν πολύ πιο λεπτομερείς αναλύσεις.

Παρά τις επιφυλάξεις, η ανακάλυψη θεωρείται σταθμός στην αποστολή Perseverance. Αν οι ενδείξεις επιβεβαιωθούν, θα αποτελέσουν το πιο ισχυρό τεκμήριο ότι ο Άρης δεν ήταν μόνο κατοικήσιμος, αλλά ίσως και κατοικημένος στο απώτερο παρελθόν του.

