Έπεσε η αυλαία για το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας και το Θερινό Σχολείο του IQ Media

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της δημοσιογραφίας μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), τα δεδομένα και τους αλγόριθμους βρέθηκε το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα. Οι εργασίες φιλοξενήθηκαν στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΣΗΕΑ, συγκεντρώνοντας ειδικούς που συζήτησαν τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο.

Ερευνητές, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι υπολογιστικές μέθοδοι αναδιαμορφώνουν τη διαδικασία παραγωγής ειδήσεων, βελτιώνοντας τη διαφάνεια, την εγκυρότητα και το δημόσιο συμφέρον στην ενημέρωση.

Εμβαθύνοντας στις επιπτώσεις της ΤΝ στη δημοσιογραφία, ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος από το Northwestern University των ΗΠΑ σημείωσε: «Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία αγγίζουν κάθε πτυχή, από την παραγωγή μέχρι και την “κατανάλωση” των ειδήσεων». Όπως εξήγησε, τα εργαλεία με μηχανές συστάσεων, οι νέες μέθοδοι συγγραφής επικεφαλίδων, αλλά και τα σύγχρονα chatbots μετασχηματίζουν συνολικά τον τρόπο πρόσβασης και επαφής του κοινού με τις ειδήσεις.

Ο κ. Διακόπουλος τόνισε πως σημαντικό ζητούμενο για τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς είναι να υιοθετήσουν ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της ΤΝ. «Είναι κρίσιμο οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί να οριοθετούν το που και πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της ενημέρωσης», ανέφερε, ενώ συμπλήρωσε ότι η ανθρώπινη παρουσία («human in the loop») παραμένει βασική, χωρίς να παραδίδεται εύκολα ο έλεγχος στους αλγορίθμους, εκτός από ειδικές αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπως οι απομαγνητοφωνήσεις.

Καινοτομίες και εργαστήρια από κορυφαία ονόματα

Το συνέδριο περιελάμβανε ποικιλία ομιλιών και εργαστηρίων από διεθνώς αναγνωρισμένους ηγέτες του κλάδου, όπως η Σέριλ Φίλιπς (Stanford), ο Νικ Διακόπουλος (Northwestern), η Λόρα Έλλις (BBC), ο Μαρκ Λαβάλι (Ίδρυμα Knight, New York Times), και ο Ντρούμιλ Μέτα (Columbia, Harvard Kennedy School).

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων πραγματοποιήθηκε το 2017 στην Ιρλανδία, με τα επόμενα σε Βρετανία, Ισπανία και Ελβετία, ενώ η πέμπτη διοργάνωση είχε ως Media Partner το ΑΠΕ-ΜΠΕ και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας & Τεχνητής Νοημοσύνης του Έργου IQ Media του εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τα δεδομένα

Από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, 25 επαγγελματίες δημοσιογράφοι – μέλη της ΕΣΗΕΑ – παρακολούθησαν διαλέξεις και εργαστήρια από διακεκριμένους ειδικούς σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία στη Δημοσιογραφία, τη δημοσιογραφία δεδομένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα ΜΜΕ.

Ο Κωνσταντίνος Μουρλάς, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών, επισήμανε: «Το IQ Media κατάφερε να φέρει στην Αθήνα δυο μεγάλα events, με στόχο τα σημερινά ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της δημοσιογραφίας και της τεχνολογίας να περάσουν στους επαγγελματίες του χώρου».

Η διευθύντρια του IQ Media Hub, Κατερίνα Σωτηράκου, τόνισε ότι το Θερινό Σχολείο φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός. Όπως δήλωσε: «Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε τους δημοσιογράφους διαρκώς, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη δημοσιογραφία και να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις». Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς σχολές, που ενδυναμώνουν την ελληνική δημοσιογραφία των δεδομένων.

Το IQ Media στην υπηρεσία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το IQ Media αποτελεί έναν κομβικό φορέα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ειδησεογραφικών οργανισμών στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην εκπαίδευση των δημοσιογράφων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη δημοσιογραφία δεδομένων και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών στα ΜΜΕ. Τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα και δύο διεθνή συνέδρια, καινοτομώντας στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και της δημοσιογραφίας δεδομένων.

