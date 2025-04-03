Περίπου 100 Βρετανοί συγγραφείς διαδήλωσαν σήμερα μπροστά από την έδρα στο Λονδίνο του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας Meta, τον οποίο κατηγορούν ότι «κλέβει» τα έργα τους για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα του Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Meta, Meta, κλέφτες βιβλίων!», φώναζαν οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά του επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας Μαρκ Ζάκεμπεργκ.

Εκφράζουν την ανησυχία τους για τη χρήση που κατηγορείται ότι έκανε η Meta της διαδικτυακής βιβλιοθήκης "LibGen", η οποία στοχεύει στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση και εμπεριέχει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα.

Σε μια δικαστική διαδικασία σε βάρος της Meta την οποία ξεκίνησαν συγγραφείς στις ΗΠΑ, εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενέκρινε την προσφυγή στο "LibGen", όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το περιοδικό The Atlantic δημοσίευσε πρόσφατα μία βάση δεδομένων όλων των διαθέσιμων τίτλων στο "LibGen".

«Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και πιστεύουμε πως η χρήση μας πληροφοριών για τη δημιουργία μοντέλων ΤΝ συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία», είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Meta στην εφημερίδα The Guardian.

Όμως, μπροστά από την έδρα της εταιρείας στο Λονδίνο, ο Έι Τζι Ουέστ, συγγραφέας μυθιστορημάτων, δήλωσε πως ένιωσε «αηδιασμένος κι ότι τον είχαν εκμεταλλευτεί», όταν ανακάλυψε πως το βιβλίο του "The Spirit Engineer" βρισκόταν στη βάση δεδομένων.

«Το να βλέπω το έργο μου (…) να χρησιμοποιείται για να επιτραπεί σε δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας να κερδίζουν ακόμα πιο πολλά χρήματα, χωρίς την άδειά μου, είναι εντελώς αηδιαστικό», επισήμανε σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Πήραν τα βιβλία μου και τροφοδότησαν μία τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να με καταστρέψει», υπογράμμισε.

Ο Έι Τζέι Ουέστ προσπάθησε να εισέλθει στην έδρα της Meta προκειμένου να αφήσει στην υποδοχή μία επιστολή που υπογράφουν πολλοί συγγραφείς, μεταξύ άλλων η Κέιτ Μος και ο Ρίτσαρντ Οζμάν, όμως οι πόρτες ήταν κλειδωμένες.

Ο ίδιος καλεί τώρα την κυβέρνηση να παρέμβει μπροστά στη «μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία σε βάρος των βρετανικών πνευματικών δικαιωμάτων».

Η καλλιτέχνιδα και συγγραφέας Σόφι Πάρκιν, 63 ετών, εκτιμά πως η κατάσταση οδηγείται σε μια «υπαρξιακή αλλαγή», διερωτώμενη «ποιο είναι πλέον το ενδιαφέρον να γράφει κανείς;».

«Δεν δημιουργούν τίποτα, κλέβουν απλά τις λέξεις μας για να βγάλουν χρήματα», πρόσθεσε, απευθύνοντας έκκληση στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ να αντιδράσει.

