Η κινεζική ByteDance έχει προθεσμία μέχρι αύριο Σάββατο για να πουλήσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της TikTok σε μη Κινέζο αγοραστή, διαφορετικά θα απαγορευτεί η λειτουργία του, βάσει του νόμου του 2024.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για το TikTok, με πολλούς επενδυτές να συμμετέχουν.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε την Παρασκευή ότι «εάν υπάρχουν νέα που πρέπει να κοινοποιηθούν σχετικά με το μέλλον του TikTok, ο Πρόεδρος Τραμπ θα το ανακοινώσει τη στιγμή που εκείνος θα επιλέξει».

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Απριλίου η Amazon υπέβαλε μια προσφορά την τελευταία στιγμή για την αγορά του TikTok.

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνησή του ήταν σε επαφή με τέσσερις διαφορετικές ομάδες σχετικά με την πώληση της πλατφόρμας, χωρίς να τις προσδιορίσει.

Η αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για επενδύσεις στο TikTok ως μέρος μιας προσπάθειας, υπό την ηγεσία του Τραμπ, να αποκτήσει τον έλεγχο της εφαρμογής, ανέφεραν οι Financial Times.

Πηγή: skai.gr

