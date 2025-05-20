NASA: Το Webb εντόπισε παγωμένο νερό σε νεαρό αστρικό σύστημα

Υπάρχουν παγωμένες ποσότητες νερού διάσπαρτες σε συστήματα γύρω από άλλα αστέρια; Όπως επισημαίνει η NASA, οι αστρονόμοι το υποπτεύονταν εδώ και καιρό, εν μέρει με βάση τις προηγούμενες ανιχνεύσεις της αέριας μορφής του, των υδρατμών, και την παρουσία του στο δικό μας ηλιακό σύστημα.

Τώρα υπάρχουν οριστικές αποδείξεις: Ερευνητές επιβεβαίωσαν την παρουσία κρυσταλλικού πάγου σε έναν δίσκο από θραύσματα γύρω από ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο, 155 έτη φωτός μακριά, χρησιμοποιώντας λεπτομερή δεδομένα γνωστά ως φάσματα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA. Το 2008, δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer της NASA, υπαινίχθηκαν την πιθανότητα ύπαρξης παγωμένου νερού σε αυτό το σύστημα.

«Το Webb εντόπισε σαφώς όχι απλώς πάγο, αλλά κρυσταλλικό πάγο, ο οποίος βρίσκεται επίσης σε τοποθεσίες όπως οι δακτύλιοι του Κρόνου και τα παγωμένα σώματα στη ζώνη Kuiper του ηλιακού μας συστήματος», επισήμανε ο Τσεν Χι, επικεφαλής συγγραφέας της νέας δημοσίευσης και βοηθός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Όλο το παγωμένο νερό που εντόπισε το Webb συνδυάζεται με λεπτά σωματίδια σκόνης σε όλο το δίσκο, σαν μικροσκοπικές «βρόμικες χιονόμπαλες». Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature.

Οι αστρονόμοι περίμεναν αυτά τα οριστικά δεδομένα εδώ και δεκαετίες. Ο πάγος νερού είναι ένα ζωτικό συστατικό στους δίσκους γύρω από νεαρά αστέρια — επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον σχηματισμό γιγάντιων πλανητών και μπορεί επίσης να μεταφερθεί από μικρά σώματα όπως κομήτες και αστεροειδείς σε πλήρως σχηματισμένους βραχώδεις πλανήτες. Τώρα που οι ερευνητές έχουν ανιχνεύσει πάγο νερού με το Webb, έχουν ανοίξει την πόρτα για όλους τους ερευνητές να μελετήσουν πώς αυτές οι διαδικασίες εξελίσσονται με νέους τρόπους σε πολλά άλλα πλανητικά συστήματα.

Το αστέρι, με την ονομασία HD 181327, είναι σημαντικά νεότερο από τον ήλιο μας. Υπολογίζεται ότι έχει ηλικία 23 εκατομμυρίων ετών, σε σύγκριση με τα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια του ήλιου. Το άστρο έχει ελαφρώς μεγαλύτερη μάζα από τον ήλιο και είναι πιο θερμό, γεγονός που οδήγησε στον σχηματισμό ενός ελαφρώς μεγαλύτερου συστήματος γύρω του.

Ο πάγος δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε όλο αυτό το σύστημα. Η πλειονότητα βρίσκεται εκεί όπου είναι πιο κρύο και πιο μακριά από το άστρο. «Η εξωτερική περιοχή του δίσκου αποτελείται από πάνω από 20% πάγο, δήλωσε ο Χι.



