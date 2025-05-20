Μέσα σε ένα εργαστήριο κρυμμένο πάνω από την ομίχλη των δασών της Νότιας Ντακότα, οι επιστήμονες αναζητούν απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της επιστήμης: γιατί υπάρχει το Σύμπαν μας;

Απάντηση στην ίδια ερώτηση ψάχνουν και οι Ιάπωνες επιστήμονες.

Η τρέχουσα θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε δεν μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη των πλανητών, των αστεριών και των γαλαξιών που βλέπουμε γύρω μας. Γι΄αυτό και οι δύο ομάδες κατασκευάζουν ανιχνευτές που μελετούν ένα υποατομικό σωματίδιο που ονομάζεται νετρίνο με την ελπίδα να βρουν απαντήσεις.

Η διεθνής συνεργασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ελπίζει ότι η απάντηση βρίσκεται βαθιά στο υπέδαφος, στο ονομαζόμενο "Deep Underground Neutrino Experiment" (Dune).

Οι επιστήμονες θα ταξιδέψουν 1.500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, σε τρία τεράστια υπόγεια σπήλαια. Η κλίμακα είναι τέτοια που τα συνεργεία κατασκευής και οι μπουλντόζες τους μοιάζουν συγκριτικά με μικρά πλαστικά παιχνίδια.

Ο επιστημονικός διευθυντής αυτής της εγκατάστασης, Δρ. Jaret Heise, περιγράφει τα γιγάντια σπήλαια ως «καθεδρικούς ναούς της επιστήμης».

Ο Δρ. Heise ασχολείται με την κατασκευή αυτών των σπηλαίων στις Υπόγειες Ερευνητικές Εγκαταστάσεις του Σάνφορντ (Surf) εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Εκεί απομονώνουν τον θόρυβο και την ακτινοβολία.

«Είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε τον ανιχνευτή που θα αλλάξει την κατανόησή μας για το Σύμπαν με όργανα που θα αναπτυχθούν από τη συνεργασία περισσότερων από 1.400 επιστημόνων από 35 χώρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε», υποστηρίζει ο Δρ. Heise.

Όταν δημιουργήθηκε το Σύμπαν, δημιουργήθηκαν δύο είδη σωματιδίων: η ύλη - από την οποία αποτελούνται τα αστέρια, οι πλανήτες και όλα όσα μας περιβάλλουν - και, σε ίσες ποσότητες, η αντιύλη, το ακριβώς αντίθετο της ύλης.

Θεωρητικά, τα δύο θα έπρεπε να είχαν αλληλοεξουδετερωθεί, αφήνοντας μόνο μια μεγάλη έκρηξη ενέργειας. Κι όμως, να που βρισκόμαστε εδώ – ως ύλη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η απάντηση στην κατανόηση του γιατί η ύλη νίκησε - και γιατί υπάρχουμε - βρίσκεται στη μελέτη ενός σωματιδίου που ονομάζεται νετρίνο και της αντιύλης που είναι το αντίθετό του, το αντινετρίνο. Κατά την έρευνά τους θα εκτοξεύουν δέσμες και των δύο ειδών σωματιδίων από τα υπόγεια στο Ιλινόις προς τους ανιχνευτές στη Νότια Ντακότα, 800 μίλια μακριά. Αυτό συμβαίνει επειδή καθώς ταξιδεύουν, τα νετρίνα και τα αντινετρίνα αλλάζουν ελάχιστα. Οι επιστήμονες θέλουν να μάθουν αν αυτές οι αλλαγές είναι διαφορετικές για τα νετρίνα και τα αντινετρίνα. Αν ναι, αυτό θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην απάντηση στο γιατί η ύλη και η αντιύλη δεν αλληλοεξουδετερώνονται.

Την ίδια ώρα, Ιάπωνες επιστήμονες χρησιμοποιούν λαμπερές χρυσές σφαίρες για να αναζητήσουν τις ίδιες απαντήσεις. Οι επιστήμονες κατασκευάζουν το Hyper-K - το οποίο θα είναι μια μεγαλύτερη και καλύτερη έκδοση του υπάρχοντος ανιχνευτή νετρίνων τους, Super-K.

Το νέο εργαστήριο της Ιαπωνίας θα είναι μια μεγαλύτερη και καλύτερη έκδοση του υπάρχοντος ανιχνευτή νετρίνων Super K

Η ομάδα, υπό την ηγεσία των Ιαπώνων, θα είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη δέσμη νετρίνων σε λιγότερο από τρία χρόνια, αρκετά χρόνια νωρίτερα από το αμερικανικό έργο. Όπως και το Dune, το Hyper-K είναι μια διεθνής συνεργασία. Ο Δρ Mark Scott ​​του Imperial College στο Λονδίνο πιστεύει ότι η ομάδα του βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να κάνει μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει ποτέ σχετικά με την προέλευση του Σύμπαντος.

Ωστόσο, η Δρ Linda Cremonesi, του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, η οποία εργάζεται για το έργο Dune, υποστηρίζει ότι το να φτάσει κανείς εκεί πρώτος μπορεί να μην δώσει στην ομάδα με επικεφαλής τους Ιάπωνες την πλήρη εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο αγώνας δρόμου μπορεί να έχει ξεκινήσει, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σε τουλάχιστον λίγα χρόνια και έτσι το ερώτημα τι ακριβώς συνέβη στην αρχή του χρόνου για να μας φέρει στην ύπαρξη παραμένει ένα μυστήριο - προς το παρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.