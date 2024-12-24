Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe ετοιμάζεται σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, να πλησιάσει τον Ήλιο πιο κοντά από ποτέ, προκειμένου να μελετήσει την ατμόσφαιρά του.

Το μη επανδρωμένο σκάφος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 μια επταετή αποστολή, με στόχο να αποκαλύψει τα μυστικά του Ήλιου - π.χ. για τις ηλιακές καταιγίδες που έχουν αντίκτυπο στις τηλεπικοινωνίες μας.

Σήμερα Τρίτη, στις 13:53 (ώρα Ελλάδος), το Parker Solar Probe θα περάσει σε απόσταση 6,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Ήλιου, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο σκάφος στο παρελθόν.

Ο ερευνητής Αρίκ Πόσνερ που συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα της αποστολής δεν κρύβει πως ανυπομονεί να λάβει την πρώτη ενημέρωση από το διαστημικό σκάφος, ώστε να αντλήσει δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα. Είναι μια «τολμηρή αποστολή» της NASA, ένα ιστορικό «επίτευγμα» με στόχο «να απαντηθούν μακροχρόνια ερωτήματα» σχετικά με σύμπαν, εξηγεί.

Το επιτελείο της NASA θα χάσει προσωρινά την επικοινωνία με το σκάφος, αναμένοντας πως θα λάβει σήμα την Παρασκευή. Κατά την προσέγγισή του στον Ήλιο, το Parker Solar Probe θα ταξιδεύει με ταχύτητα 690.000 χλμ/ώρα - η οποία θα του επέτρεπε να φθάσει από το Τόκιο στην Ουάσινγκτον σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η θερμική του ασπίδα έχει σχεδιαστεί να αντέξει ακραίες θερμοκρασίες 870-930 βαθμών Κελσίου.

Εάν όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδιασμού, το Parker Solar Probe θα επιχειρήσει άλλες δύο φορές να προσεγγίσει τον Ήλιο προκειμένου να συλλέξει επιστημονικά δεδομένα: στις 22 Μαρτίου και στις 19 Ιουνίου του 2025.

Η Parker Solar Probe, ταξιδεύοντας με ταχύτητα 692.000 χιλιόμετρα την ώρα, έχει ήδη σπάσει τα ρεκόρ για το κοντινότερο ανθρώπινο αντικείμενο στον Ήλιο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει το διαστημόπλοιο Helios 2 το 1976. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής προσέγγισης, η διαστημική αποστολή θα περάσει μέσα από πλάσματα και ενδέχεται να συναντήσει μια ηλιακή έκρηξη, προσφέροντας ανεπανάληπτες εικόνες για τη δυναμική του Ήλιου.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αποστολής είναι το προστατευτικό θερμικό της ασπίδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αντέχει θερμοκρασίες έως και 2.500°F, προστατεύοντας τα ευαίσθητα επιστημονικά όργανα του διαστημοπλοίου. Αυτή η ασπίδα έχει διασφαλίσει την επιτυχία της αποστολής, επιτρέποντας τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τον ηλιακό άνεμο και την ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος.

Πηγή: skai.gr

