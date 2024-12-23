Η Alpha Bank πρώτη στην ελληνική αγορά με ψηφιακό βοηθό Generative AI

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εισέρχεται στον τομέα της εξυπηρέτησης της τραπεζικής πελατείας και στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία της Alpha Bank με την καινοτόμο εταιρία Moveo.AI, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ψηφιακού βοηθού της τράπεζας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Alpha Bank, περισσότερες από 5.500 ψηφιακές συνομιλίες την εβδομάδα διεκπεραιώνει ο νέος ψηφιακός βοηθός από τους πρώτους μήνες που τέθηκε σε εφαρμογή, παρέχοντας στους πελάτες της Τράπεζας πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τραπεζικές διαδικασίες, με το ποσοστό επιτυχημένης επίλυσης αιτημάτων των πελατών να φτάνει έως και το 88%. Ο ψηφιακός βοηθός της Alpha Bank που ενεργοποιείται στο alpha.gr λειτουργεί ως το σημείο πρώτης επαφής στην ψηφιακή εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας. Με τρόπο απλό και κατανοητό, καθοδηγεί τους πελάτες στα αντίστοιχα κανάλια εξυπηρέτησης (Web, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, δίκτυο καταστημάτων) ανάλογα με το ερώτημα που διατυπώνουν. Aπαντά και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών αναγκών των πελατών, από την ενημέρωση για προϊόντα, όπως λογαριασμοί, κάρτες και δάνεια, μέχρι την εξυπηρέτηση για πρόσβαση στο e-Banking και τη διαχείριση του προγράμματος επιβράβευσης Bonus. Επίσης, παρέχει αναλυτικές οδηγίες και διευκρινήσεις για διαδικασίες και δικαιολογητικά, με στόχο να προσφέρει την πιο άμεση και βέλτιστη λύση εξυπηρέτησης.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα, αξιοποιώντας τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) και δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI), ο ψηφιακός βοηθός διασφαλίζει ταχύτητα και ακρίβεια στην επικοινωνία με κάθε πελάτη. Μέσα από την ανάλυση των αιτημάτων που λαμβάνει, βελτιώνει διαρκώς την απόδοσή του, προκειμένου να προσφέρει ακριβέστερες και πιο καταρτισμένες απαντήσεις.

Η υλοποίηση του ψηφιακού βοηθού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Alpha Bank με την καινοτόμο εταιρεία Moveo.AI, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα του conversational AI. Η συνεργασία της Τράπεζας με τη Moveo.AI διασφαλίζει ότι ο ψηφιακός βοηθός εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ ετησίως σε υποδομές αιχμής, ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές

Η Alpha Bank αναγνωρίζει τη σημασία της καινοτομίας για την εκπλήρωση στόχων όπως η εξαιρετική εμπειρία στην ψηφιακή εξυπηρέτηση του πελάτη και προς αυτήν την κατεύθυνση επενδύει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε υποδομές αιχμής, ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές που αλλάζουν δραστικά την εμπειρία του πελάτη. Με μία omni channel στρατηγική και μία πρωτοποριακή υποδομή που συνδυάζει την εξατομικευμένη ψηφιακή εξυπηρέτηση με την προσωπική υποστήριξη μέσω ψηφιακών συμβούλων στα Καταστήματα, η Alpha Bank έχει καταφέρει να ενισχύσει τη λειτουργική της αποδοτικότητα και να επιτύχει σημαντική βελτίωση στους δείκτες ικανοποίησης των πελατών. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ψηφιακού βοηθού είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα λύσεων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την omni channel στρατηγική της Τράπεζας, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους και επιτρέποντας στους προσωπικούς τραπεζικούς συμβούλους να εστιάζουν στη διαχείριση σύνθετων τραπεζικών αιτημάτων για λογαριασμό των πελατών.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital Officer της Alpha Bank, ανέφερε ότι ο ψηφιακός βοηθός βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας με τους πελάτες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και στην αναβάθμιση της νέας ψηφιακής εμπειρίας εξυπηρέτησης

Από τη μεριά του, ο Πάνος Καραγιάννης, CEO της Moveo.AI, δήλωσε ότι η συνεργασία με την Alpha Bank αποτελεί ένα ορόσημο στον επαναπροσδιορισμό της εξυπηρέτησης πελατών μέσω καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βοηθήσαμε την Τράπεζα να βγει πρώτη στην ελληνική αγορά με ψηφιακό βοηθό που χρησιμοποιεί Generative AI και να είναι από τις πρώτες και λίγες τράπεζες διεθνώς σε αυτό το πεδίο, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

