Εκλογές Ρουμανίας: Εκστρατεία κατά δεκάδων fake ψεύτικων λογαριασμών TikTok

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός που βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το TikTok δηλώνοντας πιστό στη διασφάλιση της ακεραιότητας της πλατφόρμας, προσπάθησε να προστατεύσει την κοινότητα από την παραπληροφόρηση και τους ψεύτικους λογαριασμούς.

Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις και εργάστηκε εντατικά για να εγγυηθεί μια διαφανή και αξιόπιστη εκλογική διαδικασία.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχολεί περισσότερους από 6.000 επαγγελματίες, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ασφάλειας στην πλατφόρμας μας, ενώ βελτιώνει διαρκώς τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του με στόχο την αποφυγή της παραπληροφόρησης και πλαστοπροσωπίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ομάδα αυτή υποστηρίζεται από δεκάδες χιλιάδες επιπλέον επαγγελματίες και πολυάριθμους συνεργάτες επαλήθευσης γεγονότων και από τη Ρουμανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εντόπισε και αφαίρεσε προληπτικά αρκετά δίκτυα συγκάλυψης.

Παράλληλα, απέτρεψε και αφαιρέσαμε δεκάδες χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς και αλληλεπιδράσεις, ενώ αποκλείσαμε εκατοντάδες λογαριασμούς που υποδύονταν υποψήφιους για την προεδρία.

Αντιμετώπιση Συγκαλυμμένων Επιχειρήσεων Επιρροής

«Απαγορεύουμε τις συγκαλυμμένες επιχειρήσεις επιρροής και παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για κάθε απόπειρα παραπλανητικής συμπεριφοράς και χειραγώγησης της πλατφόρμας μας. Μέχρι στιγμής, έχουμε καταγράψει και αφαιρέσει περισσότερα από 40 νέα δίκτυα συγκάλυψης, εκ των οποίων τρία εντοπίστηκαν στη Ρουμανία τους τελευταίους μήνες» τονίζει και εξηγεί, συγκεκριμένα πως μιλά για:

Ένα δίκτυο 22 λογαριασμών, με έδρα τη Ρουμανία, το οποίο στόχευε στη διάδοση παραπληροφόρησης και στην προώθηση αφηγημάτων κατά της κυβέρνησης.

Ένα δίκτυο 78 λογαριασμών, με 1.781 ακολούθους, με σκοπό την προώθηση του υποψηφίου Καλίν Γκεοργκέσκου στο TikTok.

Ένα δίκτυο 12 λογαριασμών με 1.704 ακολούθους, που υποστήριζε τον ανεξάρτητο πολιτικό υποψήφιο Μιρτσέα Γκεοάνα.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2024, το Tik Tok ανέλαβε παγκόσμια δράση, απέναντι σε ένα κεκαλυμμένο δίκτυο που συνδεόταν με τα Sputnik ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα, τον Νοέμβριο του 2024, αφαιρέθηκαν 11 λογαριασμοί που στόχευαν σε κοινά στη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

«Μέχρι στιγμής, τα δίκτυα που έχουμε εντοπίσει να στοχεύουν τις ρουμανικές εκλογές, αποτελούν μικρής κλίμακας επιχειρήσεις επιρροής. Επίσης, παρακολουθούμε προσεκτικά τη δραστηριότητα εκτός πλατφόρμας για να μπορέσουμε να τις αποτρέψουμε όπως και επιπλέον άλλες παραπλανητικές πρακτικές.»

Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Ακεραιότητας

Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο το ΤικΤοκ έχει αποτρέψει:

Σχεδόν 45 εκατομμύρια ψεύτικα likes

Πάνω από 27 εκατομμύρια ψεύτικα αιτήματα παρακολούθησης

Τη δημιουργία περισσότερων από 400.000 λογαριασμών spam στη Ρουμανία

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν:



Πάνω από 115.000 ψεύτικοι λογαριασμοί

Πάνω από 7 εκατομμύρια ψεύτικα likes

Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια ψεύτικοι ακόλουθοι

1.100 λογαριασμοί που προσποιούνταν υποψήφιους για την προεδρία

Επίσης έχει απαγορευτεί το πολιτικό περιεχόμενο τόσο σε πληρωμένες διαφημίσεις όσο και σε διαφημιστικό περιεχόμενο μέσω συνεργασιών.

Επιπλέον, αφαιρέθηκε περιεχόμενο που αποτελεί μη δηλωμένο διαφημιστικό περιεχόμενο συνεργασίας, έπειτα από αιτήματα ή αξιόπιστες πληροφορίες από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Συνεργασία με Αρχές και Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Το TikTok παραμένει πιστό στην τήρηση του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) και της τοπικής νομοθεσίας. Συνεργαζόμαστε τακτικά με περιφερειακές και εθνικές αρχές, απατώντας σε αιτήματα και συζητώντας ανησυχίες.Πρόσφατα, απαντήσαμε σε ερωτήσεις νομοθετών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δέσμευση για την Ακεραιότητα του TikTok

Η ειδική ομάδα ενόψει των εκλογών, θα συνεχίσει να προστατεύει την κοινότητα του TikTok στη Ρουμανία, εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας, ώστε οι χρήστες να εκφράζονται με ασφάλεια πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε αξιόπιστες πληροφορίες για τις εκλογές μέσω του Election Center και των σχετικών ετικετών.

Πηγή: skai.gr

