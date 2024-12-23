NASA: Το Parker Solar Probe πιο κοντά από ποτέ, στον Ήλιο

Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe ετοιμάζεται αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, να πλησιάσει τον Ήλιο πιο κοντά από ποτέ, προκειμένου να μελετήσει την ατμόσφαιρά του.

Το μη επανδρωμένο σκάφος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 μια επταετή αποστολή, με στόχο να αποκαλύψει τα μυστικά του Ήλιου – π.χ. για τις ηλιακές καταιγίδες που έχουν αντίκτυπο στις τηλεπικοινωνίες μας.

Αύριο Τρίτη, στις 13:53 (ώρα Ελλάδος), το Parker Solar Probe θα περάσει σε απόσταση 6,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Ήλιου, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο σκάφος στο παρελθόν.

Ο ερευνητής Αρίκ Πόσνερ που συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα της αποστολής δεν κρύβει πως ανυπομονεί να λάβει την πρώτη ενημέρωση από το διαστημικό σκάφος, ώστε να αντλήσει δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα. Είναι μια «τολμηρή αποστολή» της NASA, ένα ιστορικό «επίτευγμα» με στόχο «να απαντηθούν μακροχρόνια ερωτήματα» σχετικά με σύμπαν, εξηγεί.

Το επιτελείο της NASA θα χάσει προσωρινά την επικοινωνία με το σκάφος, αναμένοντας πως θα λάβει σήμα την Παρασκευή. Κατά την προσέγγισή του στον Ήλιο, το Parker Solar Probe θα ταξιδεύει με ταχύτητα 690.000 χλμ/ώρα – η οποία θα του επέτρεπε να φθάσει από το Τόκιο στην Ουάσινγκτον σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η θερμική του ασπίδα έχει σχεδιαστεί να αντέξει ακραίες θερμοκρασίες 870-930 βαθμών Κελσίου.

Εάν όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδιασμού, το Parker Solar Probe θα επιχειρήσει άλλες δύο φορές να προσεγγίσει τον Ήλιο προκειμένου να συλλέξει επιστημονικά δεδομένα: στις 22 Μαρτίου και στις 19 Ιουνίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

