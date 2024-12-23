Αρχαιολογική ανακάλυψη: Βρέθηκε ειδώλιο 7.000 ετών που μοιάζει με… εξωγήινο 

Ένα τουλάχιστον αλλόκοτο πήλινο ειδώλιο από την Λίθινη Εποχή ανέσκαψαν οι αρχαιολόγοι στο Κουβέιτ, στον προϊστορικό οικισμό Bahra 1. Πρόκειται για ένα αγαλματίδιο ηλικίας 7.000 ετών με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως λοξά μάτια, επίπεδη μύτη και επιμηκυμένο κρανίο, που παραπέμπουν στις σημερινές απεικονίσεις εξωγήινων.

Η κοινή ερευνητική ομάδα από το Κουβέιτ και την Πολωνία βρήκε το αγαλματίδιο σε έναν από τους παλαιότερους οικισμούς της περιοχής, ο οποίος υπήρχε από το 5.500 έως το 4.900 π.Χ.

Όμως, ενώ το ειδώλιο μπορεί να φαίνεται πιο υπερφυσικό από ανθρώπινο, το στυλ του ήταν κοινό στην αρχαία Μεσοποταμία.

Ωστόσο, είναι το πρώτο του είδους που βρέθηκε ποτέ στο Κουβέιτ ή στον Αραβικό Κόλπο.

7,000-year-old sculpture resembling an alien creature links Stone Age societies https://t.co/fNbbH4RSue pic.twitter.com/oa8jmCMkCd — New York Post (@nypost) December 22, 2024

Άλλα με παρόμοια όψη έχουν ανακαλυφθεί σε τοποθεσίες της Μεσοποταμίας και συνδέονται νεολιθική κοινότητα των Ουμπαΐντ, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον Αραβικό Κόλπο κατά την 6η χιλιετία π.Χ.

«Η ανακάλυψη του ειδωλίου ήταν μια απόλυτη έκπληξη για όλη την ομάδα», είπε η Αγνιέσκα Σιμτσάκ., επικεφαλής της αποστολής, στο Live Science. Μάλιστα, το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένο από μεσοποταμιακό πηλό, σε αντίθεση με τα αγγεία από ακατέργαστο κόκκινο πηλό που συνηθίζονταν στην περιοχή, ενισχύει τη θεωρία ότι η περιοχή αποτελούσε σταυροδρόμι πολιτισμικών ανταλλαγών.

Που οφείλεται η «εξωγήινη» όψη

Αν και η ακριβής σημασία του ειδωλίου παραμένει άγνωστη, ορισμένοι ειδικοί εικάζουν ότι το επιμηκυμένο κρανίο μπορεί να σχετίζεται με τις πρακτικές παραμόρφωσης κεφαλιού, που κατά την 5η χιλιετία π.Χ., ήταν ένδειξη κοινωνικής τάξης ή ταυτότητας στον πολιτισμό των Ουμπαΐντ.

Μάλιστα, τετοιες πρακτικές έχουν εντοπιστεί και σε οστά μεσοποταμιακών σκελετών που έχουν ανασκαφεί.

«Η παρουσία αυτού του ειδωλίου στον αρχαιολογικό χώρο εγείρει ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό και τη συμβολική, ίσως τελετουργική σημασία που μπορεί να είχε για τους κατοίκους του προϊστορικού οικισμού», δήλωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας Piotr Bieliński, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγή: skai.gr

