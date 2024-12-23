Ερευνητές στη Σιβηρία κάνουν δοκιμές σε ένα νεαρό μαμούθ το οποίο βρέθηκε άθικτο όταν έλιωσε παγετώνας ύστερα από περισσότερα από 50.000 χρόνια.

Το πλάσμα, που μοιάζει με κορμό μικρού ελέφαντα, ανασύρθηκε από τον κρατήρα Batagaika στην Γιακουτία, μια τεράστια κοιλότητα βάθους άνω των 80 μέτρων που διευρύνεται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η σορός του μαμούθ που ζύγιζε περισσότερα από 110 κιλά, βγήκε στην επιφάνεια με αυτοσχέδιο φορείο, όπως δήλωσε ο Μαξίμ Τσερπάσοφ, επικεφαλής του εργαστηρίου του Μουσείου Μαμούθ Λαζάρεφ στην πόλη Γιακούτσκ.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, το μαμούθ υπολογίζεται ότι ήταν περίπου ενός έτους όταν πέθανε. Ωστόσο οι επιστήμονες θα το επιβεβαιώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πάντως, σύμφωνα με τους ίδιους, το γεγονός ότι το κεφάλι και ο κορμός του έχουν διατηρηθεί θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

50,000-Year-Old Baby Mammoth Found in Russia's Permafrost



Uncovered from the depths of Yakutia, this is the sixth mammoth ever to be discovered and is considered to be the most well-preserved. pic.twitter.com/cuCWv2kJzY — RT_India (@RT_India_news) December 23, 2024

Ααυτό είναι το έκτο μαμούθ που ανακαλύφθηκε ποτέ και θεωρείται το πιο καλοδιατηρημένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.