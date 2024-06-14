Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αφιερωμένο στην έναρξη του Euro 2024 το Google Doodle

Η εναρκτήρια αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σκωτία διεξάγεται σήμερα στο Μόναχο

Google Doodle

Την έναρξη των φάσεων των ομίλων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών της UEFA 2024, γνωστό και ως Euro, «γιορτάζει» το σημερινό Doodle της Google. 

Η εναρκτήρια αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σκωτία διεξάγεται σήμερα στο Μόναχο. 

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουλίου στο Βερολίνο. 

Οι δύο πρώτες ομάδες σε κάθε όμιλο συν οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες προκρίνονται για τη φάση των «16».

 Οι 6 όμιλοι του Euro 2024:
1ος: Γερμανία, Σκωτία, Ουγγαρία, Ελβετία
2ος: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Αλβανία
3ος: Σλοβενία, Δανία, Σερβία, Αγγλία
4ος: Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία
5ος: Ουκρανία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ρουμανία
6ος: Πορτογαλία, Τσεχία, Γεωργία, Τουρκία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Google Doodle
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark