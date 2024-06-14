Την έναρξη των φάσεων των ομίλων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών της UEFA 2024, γνωστό και ως Euro, «γιορτάζει» το σημερινό Doodle της Google.
Η εναρκτήρια αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σκωτία διεξάγεται σήμερα στο Μόναχο.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουλίου στο Βερολίνο.
Οι δύο πρώτες ομάδες σε κάθε όμιλο συν οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες προκρίνονται για τη φάση των «16».
Οι 6 όμιλοι του Euro 2024:
1ος: Γερμανία, Σκωτία, Ουγγαρία, Ελβετία
2ος: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Αλβανία
3ος: Σλοβενία, Δανία, Σερβία, Αγγλία
4ος: Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία
5ος: Ουκρανία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ρουμανία
6ος: Πορτογαλία, Τσεχία, Γεωργία, Τουρκία
