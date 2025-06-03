Το TikTok απαγόρευσε το ανθυγιεινό #SkinnyTok

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok απαγόρευσε παγκοσμίως ένα δημοφιλές hashtag που συνδέεται με βίντεο για την απώλεια βάρους, μετά από έλεγχο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και το Παρίσι.

Η τάση «SkinnyTok» κατέκλυσε τους τελευταίους μήνες το TikTok. Πρόκειται για βίντεο που έδειχναν αδύνατες νεαρές γυναίκες να προωθούν ακραίες δίαιτες και να δίνουν αμφιλεγόμενος συμβουλές για απώλεια βάρους. Αυτό τράβηξε την προσοχή τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής για την ψηφιακή αγορά Arcom.

«Έχουμε μπλοκάρει τα αποτελέσματα αναζήτησης για το #skinnytok, καθώς έχει συνδεθεί με ανθυγιεινό περιεχόμενο απώλειας βάρους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του TikTok, Πάολο Γκανίνο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Politico.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας «τακτικής αναθεώρησης» των μέτρων ασφαλείας του TikTok «για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων κινδύνων», είπε.

Όσοι μπαίνουν πλέον στο TikTok και κάνουν αναζήτηση το hashtag οδηγούνται σε έναν σύνδεσμο για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας.

Η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Γαλλίας, Κλάρα Τσαπάζ έκανε λόγο για «συλλογική νίκη» αφού οι Αρχές ασκούσαν πιέσεις στην πλατφόρμα για περίπου δύο μήνες.

Δηλώνοντας ότι «ο αγώνας για την προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο δεν σταματά εδώ», η Τσαπάζ τόνισε πως: «Δεν θα τα παρατήσω. Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15 έτη είναι η προτεραιότητά μου».

Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ένα «καυτό» θέμα στις Βρυξέλλες, καθώς οι χώρες εξετάζουν προτάσεις για νέους κανόνες της ΕΕ που θα περιορίσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά. Οι πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν το παράδειγμα του SkinnyTok για να αναδείξουν τις ανησυχίες τους.

Η ΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με τους αλγορίθμους της πλατφόρμας στο πλαίσιο της νομοθεσίας του μπλοκ για τη συγκράτηση του περιεχομένου και του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το 2024 το TikTok ανέστειλε και αργότερα απέσυρε το πρόγραμμα επιβράβευσης TikTok Lite - το οποίο επιβράβευε τους χρήστες για τον χρόνο που αφιέρωναν στην οθόνη - μετά από ανησυχίες σχετικά με την επίδρασή του στην ψυχική υγεία.



