Είναι πιθανό να συγκρουστεί ο Γαλαξίας μας με την Ανδρομέδα;

Ο Γαλαξίας μας ενδέχεται τελικά να γλιτώσει από τη σύγκρουση με την Ανδρομέδα, σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέες προσομοιώσεις, που του δίνουν πιθανότητες 50-50 να αποφύγει τον αφανισμό.

Ο Γαλαξίας μας και εκείνος της Ανδρομέδας κινούνται ο ένας προς τον άλλον με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Οι επιστήμονες θεωρούσαν εδώ και πολύ καιρό ότι θα βρεθούν σε τροχιά σύγκρουσης περίπου σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα σενάριο που δεν προμηνύει τίποτα το θετικό για το Σύμπαν μας.

Παλαιότερες έρευνες υποδήλωναν ότι ο Ήλιος (και η Γη μαζί του) θα μπορούσαν να βρεθούν στο κέντρο αυτού του συγχωνευμένου, μελλοντικού γαλαξία, σε μια κολοσσιαία μαύρη τρύπα. Θα μπορούσε επίσης ο Ήλιος να εκτιναχθεί στο διαγαλαξιακό διάστημα.

Όμως «οι αναγγελίες για το επικείμενο τέλος του Γαλαξία μας φαίνεται ότι ήταν υπερβολικές», σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Astronomy. Η διεθνής ομάδα αστροφυσικών που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή εκτιμά ότι η πιθανότητα μιας σύγκρουσης των δύο Γαλαξιών ανέρχεται περίπου στο 50% μέσα στα επόμενα δέκα δισεκατομμύρια χρόνια.

«Ουσιαστικά, είναι κορώνα-γράμματα», συνόψισε ο Τιλ Σαουάλα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης.

Οι επιστήμονες έκαναν περισσότερες από 100.000 προσομοιώσεις, χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα που συνέλεξαν από τα διαστημικά τηλεσκόπια.

Μια μετωπική σύγκρουση των δύο Γαλαξιών μέσα στα επόμενα 5 δισεκ. χρόνια είναι «εξαιρετικά απίθανη», είπε ο Σαουάλα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο δικός μας Γαλαξίας και ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας θα περάσουν ξυστά ο ένας από τον άλλον, χωρίς να συγκρουστούν αμέσως. Στις μισές από τις προσομοιώσεις η σκοτεινή ύλη θα τους παρασύρει σε μια μη αναστρέψιμη προσέγγιση, προκαλώντας εντέλει μια κατακλυσμιαία σύγκρουση. Αλλά αυτό δεν θα γίνει προτού περάσουν 8 δισεκατομμύρια χρόνια, αφού ο δικός μας Ήλιος θα έχει σβήσει προ πολλού.

«Μπορεί επομένως ο Γαλαξίας μας να καταστραφεί. Είναι όμως επίσης πιθανό ο Γαλαξίας και η Ανδρομέδα να περιστρέφονται ο ένας γύρω από τον άλλο επί δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Δεν μπορούμε ακόμη να το ξέρουμε», είπε ο Σαουάλα.

«Η μοίρα του Γαλαξία μας είναι ακόμη άγνωστη», συνόψισαν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με τον Σαουάλα, νέα δεδομένα που προέρχονται από το Χαμπλ και το διαστημικό τηλεσκόπιο Γαία, που μόλις ολοκλήρωσε την αποστολή του, ίσως επιτρέψουν στους αστροφυσικούς να δώσουν μια οριστική απάντηση μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Γιατί όμως να τους απασχολεί το ερώτημα αφού η αύξηση της θερμοκρασίας θα καταστήσει μη κατοικήσιμη τη Γη πολύ νωρίτερα, σε περίπου 1 δισεκ. χρόνια; «Είναι πιθανόν να συνδεόμαστε συναισθηματικά» και να θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από εμάς, εξήγησε ο Σαουάλα. «Θα προτιμούσα ο Γαλαξίας μας να μην συγκρουστεί με την Ανδρομέδα, έστω και αν αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στη δική μου ζωή – ούτε καν στη ζωή των τρισεγγονών μου», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

