NASA: Μετά από τέσσερα χρόνια στον Άρη, το InSight ολοκλήρωσε την αποστολή του

Η αποστολή InSight της NASA ολοκληρώθηκε μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συλλογής μοναδικής επιστήμης στον Άρη.

Οι ελεγκτές της αποστολής στο Εργαστήριο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της υπηρεσίας στη Νότια Καλιφόρνια δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του μετά από δύο διαδοχικές προσπάθειες, οδηγώντας τους στο συμπέρασμα ότι οι μπαταρίες ηλιακής ενέργειας του διαστημικού σκάφους έχουν τελειώσει. Δυστυχώς, με τον καιρό συσσωρεύτηκε πολύ σκόνη στους ηλιακούς συλλέκτες του probe, σε σημείο που τα πάνελ παρήγαγαν μόλις 500Wh ενέργειας, το ένα δέκατο αυτής που μπορούσαν να παράγουν κατά τη προσεδάφιση του στον Κόκκινο πλανήτη. Από τότε, τα επίπεδα ισχύος του άρχισαν σταδιακά να μειώνονται μέχρι στο σημείο που το InSight δεν είχε καν την απαραίτητη ισχύ για να επικοινωνήσει με τη Γη.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ