Ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν κέρδισε τη μάχη ηγεσίας της NASA

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζάρεντ Άιζακμαν επιβεβαιώθηκε πως είναι ο επόμενος επικεφαλής της NASA, ολοκληρώνοντας μια ασυνήθιστη διαδικασία διορισμού, κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε το όνομά του, το απέσυρε και στη συνέχεια τον επανέφερε.

Ο Άιζακμαν, ερασιτέχνης πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, που έγινε ο πρώτος μη επαγγελματίας αστροναύτης ο οποίος πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο, θα είναι επίσης ο πρώτος διοικητής της NASA εδώ και δεκαετίες που προέρχεται απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα και όχι από την κυβέρνηση.

Για πολλούς, η επιτυχία της θητείας του θα κριθεί από μία καθοριστική δοκιμασία: Το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη πριν από την Κίνα.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια μόνιμη βάση στη Σελήνη, τόσο για την εξόρυξη πόρων όσο και ως ενδιάμεσο σταθμό για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Την Τετάρτη, η υποψηφιότητα του Άιζακμαν πέρασε από διαδικαστική ψηφοφορία με ψήφους 67 υπέρ και 30 κατά. Η τελική ψηφοφορία για την επιβεβαίωση αναμένεται σύντομα.

Ο Τραμπ είχε αποσύρει αρχικά την υποψηφιότητα του Άιζακμαν τον Μάιο, επικαλούμενος μια «ενδελεχή εξέταση προηγούμενων συνεργασιών». Εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος βρισκόταν σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Έλον Μασκ, έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς του δωρητές και διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, με τον οποίο ο Άιζακμαν διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις.

Ο Άιζακμαν δηλώνει πλέον πλήρως ευθυγραμμισμένος με το όραμα του Τραμπ για εξόρυξη στη Σελήνη, μια θέση που τον φέρνει σε αντίθεση με τον Μασκ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη σεληνιακή εξερεύνηση «περισπασμό» από τον στόχο του ταξιδιού στον Άρη.

Στη σημερινή διαστημική κούρσα, οι χώρες ανταγωνίζονται για την εκμετάλλευση της σεληνιακής επιφάνειας.

«Δεν είναι καιρός για καθυστερήσεις, αλλά για δράση, γιατί αν μείνουμε πίσω — αν κάνουμε ένα λάθος — ίσως να μην καταφέρουμε ποτέ να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, και οι συνέπειες θα μπορούσαν να μετατοπίσουν την ισορροπία ισχύος εδώ στη Γη», δήλωσε ο Άιζακμαν σε γερουσιαστές των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτών των στόχων, σύμφωνα με ένα πρόσφατα διαρρεύσαν έγγραφο που περιγράφει το όραμά του για τη NASA.

Στην ακρόασή του για την επιβεβαίωση, υπερασπίστηκε το σχέδιο αυτό — το οποίο είχε εκπονήσει κατά την πρώτη του υποψηφιότητα — τονίζοντας ωστόσο ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την εφημερίδα The Hill.

Η προσήλωσή του στον ανταγωνισμό θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει τριβές με τον Μασκ. Την περασμένη εβδομάδα, ο Άιζακμαν επαίνεσε την ανάθεση ενός μεγάλου συμβολαίου στη Blue Origin, την εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτη της Amazon, και έναν από τους λίγους βασικούς ανταγωνιστές της SpaceX.

Στο διαρρεύσαν σχέδιο, προτείνει η NASA να συνεργάζεται ολοένα και περισσότερο με πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοποθετώντας τον οργανισμό ως «πολλαπλασιαστή ισχύος για την επιστήμη».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την προγραμματισμένη εκτόξευση του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Roman το 2027.

«Και αν βρισκόμαστε στο κατώφλι κάτι πραγματικά εξαιρετικού — όπως η εκτόξευση του Roman — θα εξετάσω κάθε επιλογή για να φτάσει το πρόγραμμα στην εξέδρα εκτόξευσης, ακόμη και να το χρηματοδοτήσω ο ίδιος, αν αυτό απαιτείται για να παραδοθεί η επιστήμη», έγραψε.

Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του Άιζακμαν εκτιμάται στα 1,2 δισ. δολάρια (894 εκατ. λίρες), προερχόμενη κυρίως από την εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών που ίδρυσε, καθώς και από την πώληση της επιχείρησής του που εκπαίδευε πιλότους και διαχειριζόταν ιδιωτικό στόλο στρατιωτικών αεροσκαφών.

Η θέση του διοικητή της NASA θα είναι η πρώτη του εμπλοκή στην πολιτική, σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους επικεφαλής του οργανισμού.

Θα διαδεχθεί τον Σον Ντάφι, υπουργό Μεταφορών, ο οποίος εκτελεί χρέη προσωρινού επικεφαλής της NASA από τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.