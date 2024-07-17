Φάρμακο αύξησε τη διάρκεια ζωής ποντικιών κατά 25% - Θα λειτουργούσε στον άνθρωπο;

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επιστήμονες από τη Βρετανία και τη Σιγκαπούρη διαπίστωσαν ότι ένα φάρμακο που καταπολεμά μια πρωτεΐνη γήρανσης αύξησε κατά 25% τη διάρκεια ζωής ποντικιών στο εργαστήριο.

Το φάρμακο έχει αρχίσει να χορηγείται σε δοκιμές σε ανθρώπους για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Τα ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε το σκεύασμα έγιναν γνωστά ως «γιαγιάδες-σούπερ μοντέλα» λόγω της νεανικής εμφάνισής τους σε σχέση με τα συνομήλικα ποντίκια που δεν είχαν λάβει το φάρμακο.

Αποδείχθηκε ότι ήταν πιο υγιή, πιο δυνατά και με λιγότερες εκδηλώσεις καρκίνου σε σχέση με τα υπόλοιπα ποντίκια.

Οι ερευνητές από το Εργαστήριο Ιατρικών Επιστημών MRC του Imperial College του Λονδίνου και την Ιατρική Σχολή Duke-NUS της Σιγκαπούρης επί χρόνια μελετούν την πρωτεΐνη ιντερλευκίνη-11, η παρουσία της οποίας αυξάνεται στον ανθρώπινο οργανισμό όσο μεγαλώνουμε.

Η πρωτεΐνη αυτή συμβάλλει στην εκδήλωση όλο και περισσότερων φλεγμονών και προκαλεί βιολογικές αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση.

Προχώρησαν λοιπόν σε δύο πειράματα: την τροποποίηση του γενετικού κώδικα ποντικιών ώστε να μην μπορούν να παράγουν ιντερλευκίνη-11 και τη χορήγηση ενός φαρμάκου που αφαιρούσε την πρωτεΐνη από τον οργανισμό των ποντικιών. Το φάρμακο χορηγούνταν όταν τα ποντίκια γίνονταν 75 εβδομάδων, δηλαδή 55 ετών σε ανθρώπινα χρόνια.

Σύμφωνα με τα πορίσματα που δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Nature, η διάρκεια ζωής των ποντικιών αυξήθηκε από 20 έως 25 χρόνια, ανάλογα με το πείραμα στο οποίο υποβλήθηκε το καθένα, αλλά και το φύλο τους.

Είχαν παράλληλα λιγότερα περιστατικά καρκίνου από τα υπόλοιπα, καλύτερη μυϊκή λειτουργία, ήταν λιγότερο παχιά, πιο δυνατά και με υγιέστερο τρίχωμα.

Η ελπίδα των ερευνητών είναι ότι το φάρμακο, στην ουσία ένα τεχνητό αντίσωμα που επιτίθεται στην ιντερλευκίνη-11, θα μπορούσε να λειτουργήσει στον άνθρωπο, χωρίς πάντως ακόμα να υπάρχει κάποια απτή ένδειξη ως προς αυτό.

Για αρχή, το φάρμακο χορηγείται σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση.

Πηγή: skai.gr

