Τουρκία: Δορυφόρος σε τροχιά με πύραυλο της SpaceX του Μασκ

Πανηγυρίζουν στην Άγκυρα για τον «πρώτο δορυφόρο κατασκευασμένο στην Τουρκία». Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλντακίρ Ουράλογλου ανακοίνωσε νωρίς την Πέμπτη ότι ο Turksat 6A, ο πρώτος εγχώριας κατασκευής τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της γείτονος, ολοκλήρωσε την πέμπτη και τελευταία του εκτόξευση.



«Η πέμπτη και τελευταία εκτόξευση, η οποία διήρκεσε για 5,5 λεπτά και ξεκίνησε στις 23:58 (2058 GMT), ολοκληρώθηκε με επιτυχία», έγραψε ο Τούρκος υπουργός στο X.



«Όλα κυλούν ομαλά και υπό έλεγχο στο διαστημικό μας ταξίδι προς την τροχιά», πρόσθεσε.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemeler sona erdi. 🛰️



23.58’de başlayan ve 5.5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. 🎯🚀



✅ 1. Ateşleme

⁠✅ 2. Ateşleme

✅ 3. Ateşleme

✅ 4. Ateşleme

✅ 5. Ateşleme



Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve… pic.twitter.com/hYN4zvZAjy July 17, 2024



«Ο Turksat 6A εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο διάστημα ως αποτέλεσμα 10ετούς εργασίας, ανεβάζοντας τον αριθμό των ενεργών δορυφόρων της Türkiye σε εννέα» αναφέρει το Anadolu.



Αφού πέρασε επιτυχώς όλες τις δοκιμές, ο Turksat 6A εκτοξεύτηκε στο διάστημα με τον πύραυλο Falcon 9 της (ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ) εταιρείας Space X στις 8 Ιουλίου.



«Με την εμπειρία των Τούρκων μηχανικών που παρήγαγαν το Turksat 6A, η Τουρκία έγινε μία από τις λίγες χώρες που μπορούν να παράγουν δορυφόρους επικοινωνιών και τελικά φαίνεται ότι μπορεί να γίνει εξαγωγέας δορυφόρων» σχολιάζει το τουρκικό πρακτορείο.



Ο Turksat 1C, ο διάδοχος του πρώτου δορυφόρου επικοινωνιών, Turksat 1B, εκτοξεύτηκε το 1996, ακολουθούμενος από τον Turksat 2A το 2001, τον Turksat 3A το 2008, τον Turksat 4A το 2014, τον Turksat 4B το 2015 και τον Turksat 5A και τον Turksat 5A και 5Β το 2021.



